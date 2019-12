20:45 Uhr

Kreis Günzburg macht mit beim TV-Fasching

„Schwaben weissblau“ mit den Musikern von 8872, Bauchredner Perry Paul und Balllonkünstler Tobi van Deisner. Noch gibt's Karten für die TV-Sitzung.

Einen „närrischen Hexenkessel“ verspricht der Bayerische Rundfunk für den 30. und 31. Januar 2020 in der Stadthalle Memmingen. Zum 17. Mal wird dort die Hochburg der bayerisch-schwäbischen Narren sein. „ Schwaben weißblau, hurra und helau“, heißt die Sendung, die in Memmingen in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) aufgezeichnet wird. Eine Woche später am Freitag, 7. Februar, ist sie dann um 20.15 Uhr im BR-Fernsehen zu sehen. Die TV-Prunksitzung hat durchaus mit dem Landkreis Günzburg zu tun. Denn einige der Akteure, die ein Millionenpublikum sehen wird, kommen aus der Region. Die Beteiligten aus dem Landkreis, die bereits feststehen, sind:

- 8872 aus Burgau (Hermann Skibbe, Michael Smalko, Markus Kraus, Martin Köhler),

- Bauchredner Perry Paul aus Krumbach,

- Ballonkünstler Tobi van Deisner aus Offingen.

Und es kann durchaus sein, dass der „Frohsinnsanteil“ aus dem Landkreis noch wachsen wird. Bis Mitte Januar steht nach Angaben des BR das komplette Programm fest – und damit auch alle Mitwirkenden. Einlass zu beiden tollen Tagen bzw. Abenden in der Stadthalle ist jeweils um 18.11 Uhr, Beginn um 20.11 Uhr. Die Gesamtdauer der Sitzung wird mit ungefähr drei Stunden veranschlagt.

Tickets: Wer die Aufzeichnung mal live erleben möchte: Für beide Tage (30. und 31. Januar) gibt es noch Karten im Vorverkauf zum Preis von 22 Euro bei den Stellen der Allgäuer Zeitung, www.allgaeuticket.de, oder unter Ticket-Hotline: 0831/206-5555. Eine weitere Möglichkeit ist die Stadtinformation Memmingen, Telefon 08331/850-172. (zg)

