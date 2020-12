vor 11 Min.

Kreis Günzburg veröffentlicht jetzt auch Corona-Fälle in den Kommunen

Das Landratsamt Günzburg veröffentlicht nun auch Werte für die 34 Städte und Gemeinden. Was jetzt verboten ist. Und worum Oberbürgermeister Jauernig bittet.

Von Till Hofmann

Erstmals hat das Landratsamt Günzburg die Zahlen der Corona-Infizierten in den Städten und Gemeinden des Kreisgebiets veröffentlicht. Das soll künftig regelmäßig geschehen, verspricht Landrat Hans Reichhart. Bei den veröffentlichten Zahlen handelt es sich um die Summe der gemeldeten Neuinfizierten der letzten zehn Tage. „Wir haben uns bei der Bezugsgröße für diesen Zeitraum entschieden, da positiv auf das Coronavirus getestete Personen zehn Tage als infektiös gelten“, heißt es aus dem Landratsamt.

Mit Breitenthal, Dürrlauingen und Ebershausen gibt es derzeit drei Kommunen, in denen es keine positiven Corona-Fälle gibt. Ein Persilschein für Sorglosigkeit ist das freilich nicht, betont Reichhart. Die Werte könnten morgen schon wieder anders aussehen.

Auch "landkreisfremde" Menschen werden jetzt mit aufgenommen

Ein Wert in dieser Kommunen-Übersicht nennt sich „Landkreisfremd“. Damit sind die Menschen gemeint, die normalerweise in der Statistik gar nicht auftauchen, weil sie ihren Wohnsitz in anderen Landkreisen haben und deshalb die dortigen Gesundheitsämter zuständig sind. Und dennoch sind aktuell 54 landkreisfremde Personen, die sich mit dem Virus infiziert haben, in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen des Landkreises Günzburg.

Für den Kreis Günzburg meldet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 2850 Personen, die sich mit dem Coronavirus seit dem Frühjahr angesteckt haben. Das sind 83 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz (die Neuangesteckten der zurückliegenden sieben Tage pro 100.000 Einwohner) liegt bei 265,30 – also nach wie vor deutlich über dem Wert von 200. An oder mit Corona sind im Landkreis bislang 40 Menschen gestorben. 36 Prozent aller positiven Fälle sind nach Darstellung des Landratsamtes aktuell in Einrichtungen wie Senioren- und Pflegeheimen aufgetreten.

So sind die im Landkreis Günzburg Infizierten auf die Kommunen verteilt:

Corona-Infizierte in den Kommunen im Landkreis Günzburg 1 / 35 Zurück Vorwärts Aletshausen: 3

Balzhausen: 3

Bibertal: 4

Breitenthal: 0

Bubesheim: 3

Burgau: 13

Burtenbach: 16

Deisenhausen: 2

Dürrlauingen: 0

Ebershausen: 0

Ellzee: 10

Gundremmingen: 4

Günzburg: 48

Haldenwang: 2

Ichenhausen: 66

Jettingen: 49

Kammeltal: 8

Kötz: 14

Krumbach: 97

Landensberg: 1

Leipheim: 19

Münsterhausen: 5

Neuburg: 26

Offingen: 13

Rettenbach: 1

Röfingen: 8

Thannhausen: 23

Ursberg: 33

Waldstetten: 5

Waltenhausen: 1

Wiesenbach: 9

Winterbach: 1

Ziemetshausen: 10

Landkreisfremd: 54

Quelle: Landratsamt Günzburg, 1. Dezember 2020 - 10. Dezember 2020

Klarsichtmasken sind im Landkreis Günzburg nicht mehr erlaubt

Die Kreisverwaltungsbehörde wies außerdem darauf hin, dass das Tragen von Klarsichtmasken nicht mehr erlaubt ist. Das hat das Gesundheitsministerium so verfügt. Die Klarsichtmaske kann Partikel, die beim Sprechen, Husten und Singen entstehen (Aerosole), nicht ausreichend zurückhalten, hätten neue Studien belegt. Wer keine eng anliegende textile Maske, sondern weiter eine Klarsichtmaske, ein Visier oder gar keine Maske trägt, muss mit 250 Euro Bußgeld rechnen.

In einem Appell über die sozialen Netzwerke hat sich Günzburgs OB Gerhard Jauernig an die Günzburger gewandt. Er warnt vor der Überlastung der Krankenhäuser. Die Kreiskliniken meldeten am Freitag in Günzburg vier Covid-Patienten auf der Intensivstation, alle werden beatmet. Auf der Isolierstation sind es elf Patienten. In Krumbach sind zwei am Coronavirus Erkrankte auf der Intensivstation, davon wird einer beatmet. In der Isolierstation sind es fünf Patienten.

Günzburger OB Jauernig warnt vor Überlastung der Krankenhäuser

Jauernig bittet: „Stehen wir zusammen, helfen wir alle mit, damit wir das Infektionsgeschehen wieder in den Griff bekommen, tragen wir unsere Maske, achten wir auf den Mindestabstand, wo immer das möglich ist! Lüften wir regelmäßig, wenn wir uns in geschlossenen Räumen aufhalten und – auch wenn es schwerfällt – beschränken wir Kontakte auf das wirklich Nötigste!“

