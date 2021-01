vor 34 Min.

Kreis fördert Kultur

Ausgaben steigen auf 630000 Euro

Mit insgesamt 630000 Euro, gegenüber 2020 ein Plus von 48000 Euro, fördert der Landkreis in diesem Jahr zahlreiche Bildungs- und Kultureinrichtungen. In den vergangenen Jahren hatte der Landkreis mit jeweils etwa 13000 Euro die Schulvorstellungen des Landestheaters Schwaben in Günzburg und Krumbach bezuschusst. Die Theateraufführungen für Kinder und Jugendliche sind heuer allerdings wegen Corona abgesagt worden.

Folgende Einrichtungen erhalten dieses Jahr Zuschüsse des Kreises: Synagoge Ichenhausen 25000 Euro, Allgäu-Schwäbischer Musikbund 25510 Euro, Musikalischer Frühling 16200 Euro, Förderung der überörtlichen Musik 14130 Euro. Die Volkshochschulen Günzburg-Krumbach erhalten 127500 Euro, das Kloster Wettenhausen 50000 Euro. Sein eigens Kulturfestival, das im vegangenen Jahr erstmals organisiert wurde, veranschlagt der Kreis mit 25000 Euro. Das Schulmuseum Ichenhausen erhält 88000 Euro. Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband Landestheater Schwaben, dafür fallen 72500 an.

Ausgaben und Einnahmen der Kreisheimatstube in Stoffenried sind in einem eigenen Haushaltsposten aufgeführt. Bei Einnahmen von 26000 Euro und Ausgaben von knapp 92000 Euro schießt der Kreis rund 66000 Euro für den laufenden Betrieb zu. Ausgaben für den Bauunterhalt des historischen Gebäudes sind dabei nicht eingerechnet. Die Mitglieder des Kultur- und des Kreisausschusses billigten die Zuschüsse einstimmig. (kai)

