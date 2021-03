vor 16 Min.

Kreisverkehr in Ettenbeuren ist jetzt doch möglich

Über diese Kreuzung in Ettenbeuren hat der Gemeinderat Kammeltal bereits mehrfach diskutiert. Der Bereich könnte in Zukunft ein neues Gesicht bekommen.

Plus Der Gemeinderat in Kammeltal beschäftigt sich mit der viel befahrenen Kreuzung in Ettenbeuren. Es geht aber auch um einen Biergarten, die Chlorung von Trinkwasser und die Kapelle Unterrohr.

Von Wolfgang Kahler

In der jüngsten Sitzung des Kammeltaler Gemeinderats sprach der Gemeinderat in Kammeltal unter anderem über ein Verkehrsthema - und zwar die viel befahrene Kreuzung in Ettenbeuren.

Die neuen Eigentümer eines Grundstücks an der Kreuzung der Staatsstraßen 2023 und 2024 mit der Schöneberger Straße in Ettenbeuren sind bereit, von ihrem Grundstück der Gemeinde einen Bereich zur Verfügung zu stellen. Dann ist an dieser Kreuzung ein Kreisverkehr oder ein Umbau mit Ampelregelung möglich, hat das Staatliche Bauamt der Gemeinde mitgeteilt.

Ein umstrittener nachträglicher Bauantrag für ein Grundstück in Wettenhausen ist vom Gemeinderat in namentlicher Abstimmung mit neun zu sechs genehmigt worden. Der Antragsteller habe darauf einen Rechtsanspruch, hatte das Landratsamt Günzburg das Kammeltaler Rathaus informiert. Auf dem Grundstück ist ein früheres Bauernhaus umgebaut worden und dazu entsteht ein Doppelhaus anstelle eines Stadels. Ursprünglich war dort ein Wohnheim mit elf Zimmern geplant.

Chlorung von Trinkwasser in Kammeltal soll im Juni beendet werden

Im Juni soll die Chlorung des Trinkwassers in Kammeltal beendet werden, wie Bauamtschef Friedrich Bobinger im Gemeinderat ankündigte. Eine Behandlung des Wassers mit einer Entkeimungsanlage macht dies möglich. Die Vergabe dieser Technik für circa 60.000 Euro ist erfolgt, die Lieferung verzögere sich wegen der Corona-Situation.

Die Chlorung war vom Gesundheitsamt angeordnet worden, weil das Trinkwasser durch coliforme Bakterien verunreinigt ist. Die Urheberstelle ist noch nicht gefunden worden.

Ein auf der Tagesordnung vorgesehener Antrag der Kommune für eine Außenbewirtschaftung mit Getränkeausschank im Hof des Klosters Wettenhausen wurde abgesetzt. Ob eine solche Anlage im Zuge der Betriebserlaubnis für den benachbarten Kneipp-Kindergarten genehmigungsfähig ist, muss zunächst mit dem Landratsamt Günzburg geklärt werden, informierte Kammeltals Bürgermeister Thorsten Wick in der Sitzung.

Die Kapelle Unterrohr wurde auf Baumängel untersucht. Die Standfestigkeit ist laut Bauamtschef Bobinger gewährleistet, ein derzeit vorhandener Bauzaun kann entfernt werden. Im Innenbereich werde ein Stuckateur die Decke überprüfen und bei Bedarf sollen Sicherungsmaßnahmen erfolgen.

