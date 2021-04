vor 55 Min.

Kreuzungs-Umbau in Burgau: Heftiger Schlagabtausch im Stadtrat

Plus Alle wollen den Bereich an Mühlstraße/Schmiedberg/Kapuzinerstraße in Burgau entschärfen. Stellt sich nur die Frage: wie? Hierbei sind die Stadtratsmitglieder aneinander geraten.

Die Kreuzung Mühlstraße/Schmiedberg/Kapuzinerstraße in Burgau ist für Fußgänger eine Stelle, an der sie mitunter Geduld brauchen. Angesichts der vielen Fahrzeuge, die hier unterwegs sind, und einer fehlenden Querungsmöglichkeit wie einem Zebrastreifen oder einer Ampel kann es dauern, bis man die Straßenseite wechseln kann. Und genau das führt mitunter zu gefährlichen Situationen. Seit Jahren wird deshalb darüber diskutiert, wie man das ändern kann, zumal durch das im Bau befindliche Stadthaus auf dem früheren Zimmermann-Gelände mit noch mehr Verkehr zu rechnen ist. In der Stadtratssitzung am Dienstagabend ist das Thema nun einmal mehr Teil einer Tagesordnung gewesen.

Themen folgen