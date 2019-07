vor 22 Min.

Kribbel. Krabbel. Krimi: Premiere beim Neuen Theater

Die friedliche Zukunft des Gartens steht auf dem Spiel beim diesjährigen Sommerstück „Die Wanze“ des Neuen Theaters Burgau. Ein Insektenthriller mit ausufernder Komik.

Von Helmut Kircher

Es ist eine echt erdige Geschichte, augenzwinkernd und skurril. Bei abklingender Saharahitze in den letzten Sonnenstrahlen badend um 21 Uhr beginnt sie: mit Muldoon, einem Käfer. Doch er, nein sie natürlich, steckt im Körper einer Wanze. Aber keiner gewöhnlichen. Weder Bett-, Blatt- noch grauer Feldwanze und schon gar keiner Stinkwanze. Nein, sie ist Detektivwanze. Privatdetektiv, vom Schlage eines gewieften Philip Marlowe. Sie ist, Wanzen haben bekanntlich einen Rüssel, der beste Schnüffler im bodenständigen Bereich von Nacktschnecken, Riesenspinnen, Ameisen, Wespen und sonstigem Krabbelgetier, zu sehen im Neuen Theater Burgau.

Nicht nur der beste, auch der billigste und vor allem der einzige. Alle anderen sind bereits … na ja, Pflanzengift und so. Ein Stück mit Tiefgang also, bis in den Graswurzelbereich. Trotzdem ein Boulevard des Crimes. Ein Ohrkneifer wird vermisst, die Riesenspinne auf der Terrasse gesichtet, Clarissa, Ameisenschönheit der Insektenshow, fängt an zu singen und dem ganzen Garten droht der Aufruhr, denn einiges ist faul im Staat der Union ameisenvereinigter Allianz.

Einige Mitglieder drohen mit individualistischem Alleingang und die Führungsriege mit königlich regierender Vorsitzenden ist im knallharten Visier des Verteidigungsministers. Kennen wir das nicht von irgendwoher? Egal. Jedenfalls wird die Fabel auch zum bildhaft dargestellten Informationsgang durch eine global agierende Käferkoalition, vom „gemeinen Schnellschwimmer“ bis zum „Bombardierkäfer“, mit ihrem allseits wenig geschätzten, lüstern dargebotenen Kulinarikum aufgeplusterten Machtgebahrens. Für den Detektiv und seine Darstellerinnen jedenfalls gibt es viel zu tun.

Eine glänzende Idee der Burgauer Theatermacher

Eigentlich ist „Die Wanze“ ein Kinder- und Jugendroman des englischen Autors Paul Shipton, von einem deutschen Autorentrio zum Erzähl-Theaterstück für einen Schauspieler umgeschrieben. Eine glänzende Idee der Burgauer Theatermacher, die witzige, mit satirischen Klischees und frotzelndem Joke gespickte Textvorlage – sie bietet gut eineinhalb Dutzend verschiedene Rollen – auf zwei Schauspielerinnen zu verteilen, die, durch ständigen Wechsel vom Erzähl- in den Spielmodus, mit Höllentempo und rasanter Action als dauerwimmelnde Virtuosennummern über die Bühne toben: Vera Hupfauer und Dörte Trauzeddel.

Ein Bravourstück mit furiosen Rollen für beide, changierend zwischen weichhumoriger Todsünde und zweifelhafter Tugend. Ironisch-satirische Kapriolen schlagend zwischen Bio-Moral und ökologischer Spelunke im Insektenmilieu. So exquisit wie jugendlich frech, so unbekümmert draufgängerisch wie artistisch sportiv. Lebensprall dargestellt als einfallsreiche Choreografie von machtlüsterner Trivialromantik und ihrer Abwehr von Regisseurin Gianna Formicone.

Eine spritzige Analyse polit-insektizider Verhältnisse

Griffig, die schauspielerische Farbpalette einfallsreich auskostend, lässt sie das Publikum, trotz Purzelbäume schlagender Gewanztheit, zu Hörern am Busen des Zeitgeschehens werden. Deutlich gemacht durch, so man hinter die Vordergründigkeit einer Slapstickburleske zu schauen vermag, eine klarsichtig spritzige Analyse globaler, polit-insektizider Verhältnisse und Verführbarkeiten. Punktgenau kommentiert das emotionale und zeitgeistige Ambiente die Musik von Lilijan Waworka und die Bühne, mit Ökosiegel versehen, von Gebhard Waizmann, Hermann Hornung und Eva Schürßner.

Es gibt viel zu tanzen, zu singen, zu turnen und karatekämpfend glücklich zu überleben, bis tiefsinnig, schräg und bewegend (wie der erotisierende, fast an Tristan und Isolde heranreichende Sirenengesang der Ameise Clarissa) das Wahre und Gerechte im Garten und seiner Kribbel-Krabbel-Population wieder zu Recht und Ordnung kommt. Nicht ganz ohne blutige, aber doch proteinangereicherte Insektenschlacht – ergo biologisch voll abbaubar. Der finale, satirisch zugespitzte Bewusstseinszustand lässt sich, über Hobby-Insektologen und Kammerjäger hinaus, durch Hinweise interbiologischer Art konkretisieren. Zum einen durch die Einschätzung eines Jugendlichen mit Facebook-Reife: „Voll der Hammer! Erst super, dann geil, dann supergeil!“ Zum anderen durch die gängige Praxis: Hingehen, hingehen, hingehen!

Termine Weitere Vorstellungen gibt es am 12., 13., 19., 20., 26. und 27. Juli, sowie am 1. und 3. August. Karten gibt es im Vorverkauf im Internet unter www.neues-theater-burgau.de oder am Telefon unter 0177/5892585.