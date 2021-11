Bobfahrer Paul Walschburger: „Man sitzt drin, hält sich fest und hofft auf das Beste“

Plus Aus der Sandgrube in den Eiskanal: Ein Interview mit Paul Walschburger aus Krumbach, der den Umstieg von der Leichtathletik zum Bobfahren wagt.

Als Dreispringer waren Sie richtig gut, Herr Walschburger. Plötzlich heißt es, Sie werden Bobfahrer. Hat Sie der Rausch der Geschwindigkeit gepackt?