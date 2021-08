Krumbach

vor 34 Min.

Passagiere aus Krumbach bezahlen Taxifahrt nicht

Vier junge Männer stiegen am frühen Sonntagmorgen am Krumbacher Marktplatz in ein Taxi nach Ichenhausen. Die Fahrt wollten sie aber nicht bezahlen.

Am Sonntag, um 4.40 Uhr wurde ein Taxi zum Krumbacher Marktplatz bestellt, welches dort vier junge Männer aufnahm. Diese ließen sich nach Ichenhausen fahren, stiegen dort an der Sparkasse aus und flüchteten laut Polizei, ohne die Rechnung in Höhe von 40 Euro zu bezahlen. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)

