Küche in Leipheim brennt: Fünf Menschen verletzt

Eine Frau in Leipheim vergisst das Essen auf dem Herd. Die Feuerwehr hat zum Glück alles schnell im Griff.

Es war 13.30 Uhr, als am frühen Sonntagnachmittag der Notruf gewählt wurde. In der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim brannte es – aus Vergesslichkeit, wie sich herausstellte.

Eine Bewohnerin wollte Essen zubereiten und dachte nicht mehr daran, dass es auf dem eingeschalteten Herd stand. Dadurch fing das Essen zu brennen an. Das Feuer griff letztlich auf das Küchenmobiliar über. Die Wohnung und der angrenzende Hausflur wurden stark verraucht.

Die Feuerwehren aus Leipheim und Günzburg hatten das Feuer rasch im Griff, löschten es und belüfteten die Wohnung und das Treppenhaus. Allerdings wurden durch das Einatmen von Rauchgasen drei Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren sowie zwei Erwachsene im Alter von 39 und 65 Jahren leicht verletzt.

Sachschaden beläuft sich auf mehr als 20000 Euro

Der entstandene Sachschaden beläuft sich, nach Einschätzung der Polizei, auf mehr als 20000 Euro.

Es waren neben den genannten Feuerwehren der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen aus Neu-Ulm, dem Hintergrund-Rettungswagen aus Günzburg, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst an der Einsatzstelle.

Fazit: Es hätte trotz der verletzten Personen weitaus mehr passieren können. Einer der in der Wohnung installierten Rauchmelder schrillte los. Dadurch wurden die Bewohner gewarnt und konnten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte die betroffene Wohnung auch verlassen. (zg/obes)

