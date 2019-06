vor 58 Min.

Künstler mit anrührenden Farben

Franz Meckl stellt in der Sparkasse aus

Franz Meckl zeigt sich bescheiden. „Ich will mit meinen Bildern Freude bereiten“. Nicht mehr und nicht weniger. Der Maler aus Bühl muss keinen gekünstelten Schaum schlagen, denn er ist ein Meister seines Fachs. Mit seiner Ausstellung „Nah und vertraut“ stellt er das neuerlich unter Beweis. In der Sparkasse Günzburg sind 36 Gemälde von Meckl zu sehen und käuflich zu erwerben.

Die Eröffnung der Ausstellung am frühen Freitagabend ist zur Freude aller Beteiligten bestens besucht. Ein Umstand, den vor allem Sparkassen-Chef Daniel Gastl zu würdigen wusste. Mit der neuen Ausstellung erweise sich das Bankhaus zum wiederholten Male als Förderer der Kunst und als Ort der Begegnung. Das alles mache die Region Günzburg „in vielfältiger Weise liebens- und lebenswert“.

Franz Meckl hat, wie Daniel Gastl ausführte, sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Er studierte Kunstpädagogik und Kunstgeschichte an der Akademie der bildenden Künste und an der Universität München, sein Wissen und sein Können hat er Generationen von Schülerinnen und Schülern als Kunsterzieher am Bertha-von-Suttner-Gymnasium im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl weitergegeben. Unter anderem Tanja Röcken aus Nersingen, die mit der Klarinette die Vernissage musikalisch umrahmte.

Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat Franz Meckl vielfach im In- und Ausland ausgestellt. Kunstfreunden ist er nicht zuletzt mit seinen Stillleben bekannt geworden. Früchte und Blumen sind auf diesen Gemälden in bewundernswerter Weise so realistisch dargestellt – man möchte meinen, tatsächlich vor einem Teller mit Früchten oder einem bunten Blumenstrauß zu sitzen. Eine akribische, in kleinen Formaten fast mikroskopische Arbeit.

Die Gemälde, die nun in der Sparkasse zu sehen sind, wirken weniger detailverliebt. Sie sind, wie Meckl bei einer kurzen Einführung in seine jüngsten Werke erklärte, der bunte und vielfältige Kontrast zu den „vielen beklemmenden Bildern“, die uns in diesen Tagen erreichen. Meckls Gemälde illustrieren die Schönheit der Natur, sie rufen vielfach verloren gegangene Pflanzen, üppige Blumenwiesen und ursprüngliche (Wald-)Landschaften in Erinnerung. Teils realistisch, teils idealistisch mediterran. Damit liegt der Maler wohl im Zug der Zeit – der aktuellen Rückbesinnung auf die wirklichen Grundlagen des Lebens, auf Natur und Klima, die Bewahrung der Schöpfung in all ihrer Pracht.

Franz Meckl ist Kunde der Sparkasse. Seine Beraterin war über die Jahre Martina Haltmayer. Sie war die Initiatorin der Ausstellung. Mit der Verwirklichung von „Nah und vertraut“ hat sie sich – wenige Wochen vor ihrem Ruhestand – einen persönlichen, im künstlerischen Sinne „anrührenden“ Wunsch erfüllen können. Wie sagte Franz Meckl: „Mich rühren die Farben an, ich rühre die Farben an“. Das Ergebnis ist sehenswert. (kai)

„Nah und vertraut“ mit Gemälden von Franz Meckl ist noch bis 5. Juli zu den üblichen Öffnungszeiten in der Hauptstelle der Sparkasse Günzburg zu sehen.

Themen Folgen