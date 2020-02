vor 3 Min.

Kundenumfrage in Günzburg: Es geht noch freundlicher

Seit 2014 untersucht ein Marktforschungsinstitut alle drei Jahre die Kundenzufriedenheit mit Händlern und Dienstleistern. Das kam aktuell dabei heraus.

83,6 Prozent durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad beim Untersuchungskriterium „Freundlichkeit“ über alle 78 analysierten und ausgewerteten Firmen aus zwölf verschiedenen Branchen aus dem Raum Günzburg: Das ist das Ergebnis einer aktuellen Kundenbefragung. Damit führt Günzburg das letzte Viertel in diesem Ranking an: Platz 100 von 132 Untersuchungsorten.

Vergangenen Dezember und Januar befragten die Interviewer des niederbayerischen Marktforschungsinstituts MF Consulting Dieter Grett, im Rahmen des dritten Günzburger Kundenspiegels nach 2014 und 2017, wieder rund 900 repräsentativ ausgewählte Personen. Die Interviewer wollten wissen, in welchen der 78 auf dem Fragebogen aufgeführten Geschäften sie in den vergangenen zwölf Monaten etwas gekauft haben, sie sich beraten haben lassen oder sie sonstige Leistungen in Anspruch genommen haben.

Drei Leistungskriterien

Im Folgenden gaben die Befragten an, wie zufrieden sie mit drei wichtigen Leistungskriterien der besuchten Geschäfte waren, beziehungsweise sind. Es wurde etwa nach der Zufriedenheit in puncto Freundlichkeit, Beratungsqualität und dem wahrgenommenen Preis-/Leistungsverhältnis in den Geschäften gefragt.

Ziel der Studie ist es, den an der Untersuchung beteiligten Unternehmern ein Bild ihrer Firma aus Sicht des über Erfolg und Misserfolg entscheidenden Kunden zu geben. Zusätzlich erfährt die Bevölkerung, wie sich die Stadt Günzburg im Vergleich zu anderen Einkaufsstädten präsentiert.

Das Kriterium „Freundlichkeit“ wurde wie in allen Städten seit 1997 auch hier bei allen unter die Lupe genommenen Firmen aus den gleichen Branchen untersucht.

Über 83 Prozent waren zufrieden oder sehr zufrieden

Durchschnittlich 83,6 Prozent der 909 nach Geschlecht und Alter repräsentativ ausgewählten Personen, die in Günzburg öfter einkaufen, gaben an, dass sie mit der Freundlichkeit in den ausgesuchten Geschäften zufrieden (Note 2) oder sehr zufrieden (Note 1) sind. Dies bedeutet im Vergleich zu 131 anderen deutschen Städten den 100. Platz. Es ergibt sich beim Merkmal „Freundlichkeit“ im Vergleich zu 2017 (84,7 Prozent) und 2014 (85,0 Prozent) ein relativ stabiles Ergebnis der Kundenzufriedenheit. Insgesamt kann man von einem soliden Ergebnis mit etwas Luft nach oben im gesamten Ranking sprechen.

Es zeigt sich in den untersuchten Branchen ein sehr heterogenes und zum Teil extremes Bild. Die untersuchten Augenoptiker, Sanitätshäuser und Apotheken stechen sehr positiv heraus und konnten ihre Ergebnisse aus 2014 und 2017 weiter verbessern und feiern neue Bestmarken. Die genannten Branchen haben jeweils ein weit überdurchschnittliches Zufriedenheitsniveau von über 90 Prozent und liegen auch im bundesdeutschen Vergleich weit vorne.

Positive und negative "Ausreißer"

In allen anderen Branchen zeigen sich im Vergleich zu den letzten Erhebungen stabile oder rückläufige Ergebnisse. Innerhalb der Branchen sind deutliche Unterschiede zwischen den Unternehmen festzustellen. Es gibt einige positive und einige, wenn auch wenige negative „Ausreißer“.

Bei einigen Geschäften, die neben einer hohen Zufriedenheit mit der Freundlichkeit auch eine positive Entwicklung bei der Wahrnehmung des Preis-Leistungs-Verhältnisses nehmen, ergeben sich sogenannte positive Ausstrahlungseffekte. Dies bedeutet nach Angaben des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens, dass Geschäfte, die als sehr freundlich wahrgenommen werden, auch vom Verbraucher subjektiv als preisgünstiger beurteilt werden. Es ergibt sich insgesamt eine positivere Einschätzung des Geschäfts.

Der "Türöffner zum Kunden"

Bei der Wahrnehmung der Freundlichkeit, dem „Türöffner zum Kunden“ , gibt es gravierende Unterschiede. Betrachtet man die Resultate genauer, dann ist zu erkennen, dass einzelne Fachgeschäfte, die vor sechs beziehungsweise drei Jahren bereits eher gut beurteilt wurden, sich sogar weiter verbessern konnten.

Einige kritisch eingeschätzte Händler verloren in der Kundenmeinung dagegen weiter „schwer“ an Boden. Es ist auffällig, dass gerade viele inhabergeführte Geschäfte wieder überdurchschnittlich gute Werte aufweisen können. Außerdem ergibt die Befragung, dass es 2020 im Vergleich zu zurückliegenden Erhebungen eine viel breitere Spanne zwischen sehr guten und weniger guten Geschäften bei der „Freundlichkeit“ aus Sicht der Kunden gibt. Dies ist nach Angaben der Marktforscher „sicher kein Zufall und wird seit einigen Jahren in vielen anderen Städten ebenfalls erkannt“.

Steigende Polarisierung

Die steigende Polarisierung beobachten die Niederbayern in vielen Städten. „Meiner Meinung nach wird das in Zukunft noch zunehmen“, so Dieter Grett. Das Besondere an der aktuellen Umfrage liege darin, dass in fast allen Branchen eine relativ dünne Spitze vorliege. Es folge ein sehr breites Mittelfeld mit einigen Ausreißern nach unten.

Oben und unten im Ranking 1 / 1 Zurück Vorwärts Günzburg belegt, wenn es darum geht, wie zufrieden Kunden mit der Freundlichkeit der Händler und Dienstleister sind, nur Rang 100 von 132. Das ist im Ranking ein unterdurchschnittlicher Wert. Ganz vorne liegt die Stadt Gotha mit 88,4 Prozent. Dachau ist ganz am Ende der Freundlichkeitstabelle zu finden (79,4 Prozent). (zg)

Besonders erfreulich seien die Günzburger Highlights. Den besten Zufriedenheitswert in der Sparte Freundlichkeit weist 2020 ein Sanitätshaus mit dem Traumergebnis von 95,7 Prozent auf. Es folgen knapp dahinter ein Augenoptiker mit 95,5 Prozent, eine Apotheke mit 95,4 Prozent, eine Bäckerei mit 95,2 Prozent, ein Fitnesscenter mit 95,0 Prozent, ein Modehaus mit 93,1 Prozent, ein Uhren-/Schmuckgeschäft mit 91,3 Prozent und ein Elektro-/Elektronikgeschäft mit 90,8 Prozent Kundenzufriedenheit. Besonders bei dem Modehaus ist der oben genannte Wert absolute Spitze und kommt selten in dieser Branche bei einem der vergleichbaren Kundenspiegel in Deutschland vor. Sogar das empfundene Preis-Leistungs-Verhältnis fand relativ großen Anklang bei den Kunden.

Bedenkliche Resultate

Die bedenklichsten Ergebnisse weisen ein Modegeschäft mit nur 56,5 Prozent und ein Möbelgeschäft mit nur 53,5 Prozent Zufriedenheitsgrad beim Merkmal Freundlichkeit auf.

Betrachtet man die Konsumentengruppen nach ihrem Alter, so urteilen die Verbraucher im Alter zwischen 18 und 25 Jahren oft eher kritischer als ältere Käufer. Dies ist bei vielen aktuellen Kundenspiegeln zu beobachten.

Besonders das Preis-/Leistungsverhältnis beurteilen junge Familien (26-35 Jahre) kritisch. Bei der wahrgenommenen Freundlichkeit sind unter den Berufsgruppen im Schnitt die Rentnerinnen und Rentner am zufriedensten. Dies ist seit 22 Jahren bei nahezu allen Kundenspiegeln der Fall. (zg)

