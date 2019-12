10.12.2019

Kunst und Nachhaltigkeit

Gymnasiasten zeigen vielfältige Arbeiten

In einer Ausstellung im Lichthof des St.-Thomas-Gymnasiums zeigen Schüler, die sich im Rahmen eines Semesterprojektes künstlerisch mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen auseinandergesetzt haben, Aktionskunst, Skulptur/Plastik, Landart, Fotoserien und Filme.

Die gewählten Ausdrucksformen der Wettenhauser Gymnasiasten sind so unterschiedlich wie die thematische Annäherung an die Frage, wie wir heute so leben können, dass auch zukünftige Generationen ihr Recht auf ein gutes Leben verwirklichen können: mal nachdenklich und humorvoll, mal wütend und poetisch. Den Arbeiten gemeinsam ist eine spürbare Ernsthaftigkeit – vor allem in der Auseinandersetzung mit Themen, die unmittelbare Erfahrungswelten berühren, etwa der globalen Klimaerwärmung oder problematischem Konsumverhalten.

So sind in der individuellen Auseinandersetzung mit diesen Zukunftsfragen künstlerisch interessante Arbeiten entstanden, die zum Nachdenken anregen, auch über den eigenen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft.

Das Semesterprojekt entstand im Rahmen der Mitmach-Aktion „KunstWerkZukunft“ des Netzwerks Umweltbildung Bayern mit den Jahrgängen 11 und 12 unter der Leitung von Friederike Spengler. Die Ausstellung wurde mit Unterstützung des Förderkreises des St.-Thomas-Gymnasiums realisiert. Sie ist noch bis Weihnachten am St.- Thomas-Gymnasium zu sehen und wird dann an andere Schulen verliehen. (zg)