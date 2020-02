vor 50 Min.

Kurzarbeit: Einige Unternehmen haben eine Durststrecke

IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar sieht trotz steigender Zahlen bei der Kurzarbeit keine Anzeichen für Wirtschaftskrise.

Von Michael Lindner

Die Zahlen hören sich auf den ersten Blick alarmierend an: Etwa 100000 Menschen sind derzeit bundesweit in Kurzarbeit und damit so viel wie seit dem Euro-Schuldenkrisenjahr 2013 nicht mehr. Zum Vergleich: Während der Finanzkrise 2009 befanden sich mehr als 1,4 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Im Landkreis Günzburg haben derzeit sechs Betriebe für insgesamt 438 Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet. Um welche Unternehmen konkret es sich handelt, darf die Arbeitsagentur aus Datenschutzgründen nicht nennen. Es handelt sich nach Informationen unserer Zeitung vor allem um Firmen aus dem Maschinen- und Metallbau.

Christine Jung von der Arbeitsagentur in Donauwörth spricht von „verhaltenen Auswirkungen“ durch die von sechs Unternehmen angemeldete Kurzarbeit. In Zeiten der Wirtschaftskrise befand sich die Zahl der Kurzarbeiter in Günzburg „im hohen Tausender-Bereich“, aber so dramatisch sei die Lage mit 438 derzeit bei Weitem nicht. „Klar sind es jetzt mehr als in den letzten zwei oder drei Jahren und es knirscht in bestimmten Bereichen“, sagt Jung.

IHK: Schwierige Situation in der Automobilbranche

Ähnlich sieht es IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar. Die Entwicklungen in der Automobilbranche seien nicht positiv, gerade für Zulieferer sei die Situation schwierig geworden. „Wir haben jetzt gerade eine kleine Delle, aber das ist nichts Wildes. Diese Durststrecke werden die Unternehmen überwinden können“, zeigt sich Stipar optimistisch. Sechs Betriebe mit Kurzarbeit im Landkreis seien für ihn nicht besonders dramatisch, das seit bei der letzten Krise deutlich schlimmer gewesen.

Stipar gibt allerdings zu, dass auch er nicht genau wisse, wohin die Reise, sprich die wirtschaftliche Entwicklung, gehe. „Ich hoffe nicht, dass es noch deutlich mehr Unternehmen werden, die Kurzarbeit anmelden. Die Zeiten sind momentan etwas turbulent und die Weltwirtschaft ist in Bewegung, aber an der soliden Grundstruktur hat sich nichts verändert“, sagt der Experte. An dieser positiven Basis werde seinem Empfinden nach auch der Brexit nichts ändern.

Kurzarbeit verhindert oftmals Kündigungen

Für Betroffene beim Thema Kurzarbeit sei die Situation zwar nicht optimal, aber immerhin können mit diesem Instrument oftmals Kündigungen vermieden werden, sagt Jung von der Arbeitsagentur. Ihrer Erfahrung nach ist es im Normalfall so, dass die exakten Zahlen zur Kurzarbeit erst ein halbes Jahr später feststehen – und zwar dann, wenn die tatsächliche Abrechnung der Unternehmen bezüglich des Kurzarbeitergelds vorliegen.

„Die Betriebe müssen bei uns zuerst den anstehenden Arbeitsausfall anzeigen. Nur dann kann der Verdienstausfall teilweise ausgeglichen werden“, erklärt Jung. Um die Lohneinbußen der betroffenen Beschäftigten abzumildern, zahlt die Bundesagentur für Arbeit ein sogenanntes Kurzarbeitergeld. Das beläuft sich in der Regel auf 60 Prozent des ausgefallenen Nettoeinkommens.

Kurzarbeit hat sich in Deutschland bewährt

Der Regionalgeschäftsführer der IHK Oliver Stipar bezeichnet die Möglichkeit der Kurzarbeit, deren Ursprünge in Deutschland mehr als 100 Jahre zurückreichen, als ein „gutes Instrument“ für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. „Die Kurzarbeit hat sich bewährt, wenn der Wind heftiger wird und Unternehmen Auftragseinbußen hinnehmen müssen“, sagt Stipar.

Kurzarbeit einzuführen sei meist kein Alarmsignal oder gar der Anfang vom Ende. Vielmehr sei es laut Stipar ein vorausschauendes Handeln der Geschäftsführung, um wettbewerbsfähig zu bleiben und und Mitarbeiter nicht entlassen zu müssen.

