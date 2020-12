vor 33 Min.

Lagerhalle in Ebersbach steht in Flammen: Großalarm

Meterhohe Flammen schlugen den Einsatzkräften entgegen, als sie den Brand in einer landwirtschaftlichen Halle bekämpften.

Der nächtliche Brand in dem Ortsteil von Kötz richtet 250.000 Euro Schaden an. Was die Feuerwehr durch ihr Eingreifen verhindern kann.

Von Mario Obeser

Großalarm für die Einsatzkräfte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag: In Ebersbach, einem Ortsteil von Kötz, brannte eine Halle, in der sich landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge befanden.

Gegen 22.45 Uhr ging der Notruf ein. In der 35 auf sechs Meter großen Halle sollen mehrere Fahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen gestanden haben. Diese brannte auf einer Länge von rund 15 Metern. Menschen oder Tiere wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude, in denen sich unter anderem auch Pferde befanden, und ein Wohnhaus verhindern. Auf der Halle ist eine Fotovoltaik-Anlage montiert.

Derzeit keine Hinweise auf eine Brandstiftung

Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe wird auf rund 250000 Euro geschätzt.

Rund 210 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ebersbach, Kleinkötz, Großkötz, Deubach, Limbach, Ichenhausen, Wettenhausen, Hammerstetten, Hochwang, Leinheim, Denzingen, Harthausen und Jettingen, der Kreisbrandinspektion Günzburg, der Fachberater des THW Günzburg und der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung Landkreis Günzburg waren teils mehrere Stunden vor Ort; ebenso der Rettungsdienst, der mit drei Rettungswagen des Roten Kreuzes aus Günzburg, Jettingen und Weißenhorn sowie einem Notarztfahrzeug des BRK Günzburg und einem Einsatzleiter Rettungsdienst mit insgesamt neun Kräften am Unglücksort war.

Die Polizeiinspektion Günzburg und die Kripo waren ebenfalls im nächtlichen Einsatz.

