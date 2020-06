vor 3 Min.

Landensberg verabschiedet seinen Haushalt

Vor Kurzem wurde in Landensberg der Haushalt beschlossen. Neben dem Bau des Feuerwehrhauses in Glöttweng sieht dieser auch Mittel für ein barrierefreies Gemeindehaus in Landensberg vor.

Was die Gemeinde vorhat und was sie in den kommenden Monaten besonders beschäftigen wird

Von Peter Wieser

Den wohl größten Ausgabeposten in diesem Jahr wird für die Gemeinde Landensberg der Bau des neuen Feuerwehrhauses im Ortsteil Glöttweng darstellen. Etwa 800000 Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen.

Kämmerin Manuela Hesse nannte in der Sitzung des Gemeinderats, in der der Haushalt beschlossen wurde, weitere veranschlagte Ausgaben, wie für den Erwerb von Grundstücken (200000 Euro), für ein barrierefreies Gemeindehaus (100000 Euro) oder für den Neubau des Radwegs von Landensberg nach Neumünster (125000 Euro). Ziel sei, dass man für diesen im Laufe des Jahres die Grundstücksverhandlungen abschließen und dass 2021 der Spatenstich erfolgen könne, informierte Bürgermeister Johannes Böse.

Etwa 3,3 Millionen Euro beträgt das Haushaltvolumen bei einem Verwaltungshaushalt von 1,5 Millionen und einem Vermögenshaushalt von 1,8 Millionen Euro. Große Auffälligkeiten gebe es nicht so Kämmerin Hesse. Die Steuerkraft sei in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, allerdings bezahle man mit circa 330000 Euro eine höhere Kreisumlage. Zusammen mit den Umlagen für die Verwaltungsgemeinschaft (138000 Euro), für die Grundschule Röfingen (46000 Euro) sowie für die Mittelschule Burgau (25000 Euro) entsprechen diese knapp 36 Prozent der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts. Die Gemeinde Landensberg ist schuldenfrei, Kredite zur Finanzierung von Ausgaben werden nicht aufgenommen. Kostenintensive Maßnahmen sollen durch Rücklagenentnahmen und Fördermittel gedeckt werden. Der Rücklagenstand wird zum Ende des Jahres etwa 1,2 Millionen Euro betragen.

In den kommenden Monaten wird sich die Gemeinde Landensberg mit Instandsetzungsmaßnahmen für die Schmutz- und Mischwasserkanalisation auseinandersetzen. Eine Rolle werden auch die Anforderungen hinsichtlich des Antrags auf die Neuerteilung der wasserrechtlichen Genehmigung für die Einleitung von Misch- und Niederschlagswasser in die Glött, den Weiherbach und einen Kulturgraben spielen.

Klaus Habersetzer vom Ingenieurbüro Degen und Partner hatte die bereits in der Vergangenheit durchgeführten und möglicherweise bevorstehenden Maßnahmen zusammengefasst. Die Gemeinde Landensberg möchte sich für die weitere Vorgehensweise ein Honorarangebot einholen und das Thema in der nächsten Sitzung wieder aufgreifen und darüber beraten.

Auch um den Jugendtreff in Landensberg ging es in der Sitzung: Dass eine Beleuchtung des Weges dorthin allein schon aus Gründen der Sicherheit sinnvoll sei, darüber war man sich einig. Ein Angebot dafür gibt es bereits, jedoch soll noch entschieden werden, in welchem Ausmaß dies umgesetzt werde. Auch Vergleichsangebote sollen noch eingeholt werden. Jugendreferent Alexander Gah informierte über den derzeitigen Bauverlauf, die noch notwendigen Arbeiten verliefen größtenteils in Eigenregie. Bürgermeister Böse brachte den Vorschlag, sich darüber gemeinsam vor Ort ein Bild zu machen. Ziel sei, dass in diesem Jahr der Jugendtreff fertiggestellt und eventuell auch genutzt werden könne. Ein Angebot zu der noch erforderlichen Sanierung der Süd- und der Westseite der Friedhofsmauer in Landensberg gibt es ebenfalls. Auch hierzu werde man noch Vergleichsangebote einholen und über die Durchführung beraten.

Für Diskussionen hatten ein Bauantrag zur Errichtung einer landwirtschaftlichen Bergehalle im Außenbereich des Ortsteils Glöttweng gesorgt. Einen solchen, jedoch mit dem Bau an anderer Stelle, hatte es bereits im Vorjahr gegeben, dem das Landratsamt als privilegiertes Vorhaben zugestimmt hatte. Die Gemeinde hatte damals schon Bedenken hinsichtlich einer künftigen landwirtschaftlichen Nutzung gezeigt. Auch in der jüngsten Sitzung war dies wieder der Fall. Dem neuen Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt, jedoch unter der Voraussetzung, dass es sich dabei tatsächlich um eine Privilegierung handle. Weiter müsse der bereits genehmigte Bauantrag zurückgezogen werden –damit es irgendwann möglicherweise nicht zwei Hallen dort gebe.

