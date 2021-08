Landesliga

Einfach spielen als Erfolgsrezept für den SC Ichenhausen

Diesen Schuss setzt Andreas Beckmann noch zu hoch an. In der zweiten Halbzeit wird der Mittelfeldspieler des SC Ichenhausen seine Mannschaft mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung bringen. Am Ende steht ein 3:0-Heimsieg gegen den SV Cosmos Aystetten.

Plus Erst als der SC Ichenhausen aufhört zu schnibbeln und zu chippen, bekommt er den Gegner unter Kontrolle. Beim 3:0 gegen den SV Cosmos Aystetten wird das Team zum Star.

Von Jan Kubica

Nach einer insgesamt sehr überzeugenden Vorstellung und dem dritten „zu null“hintereinander haben sich die Fußballer des SC Ichenhausen in die Spitzengruppe der Landesliga Südwest geschlichen. Die Königsblauen untermauerten mit dem auch in der Deutlichkeit verdienten 3:0 (0:0) gegen den SV Cosmos Aystetten schon früh in der Runde ihre Ambitionen auf einen Platz im oberen Tabellendrittel.

