1200 Musiker sind dabei: So läuft das zweite Blasmusik-Erwachen im Kreis Günzburg

Plus Ein Wochenende voller Blasmusik gibt es vom 23. bis 25. Juli im Landkreis Günzburg. Beim zweiten Blasmusik-Erwachen dürfen auch wieder Zuschauer kommen.

Dieses Mal sind bis zu 500 Besucher im Freien ausdrücklich erlaubt: Beim zweiten Blasmusikerwachen vom 23. bis 25. Juli erklingen im Landkreis Günzburg endlich wieder die Instrumente. Nach dem Erfolg im Vorjahr geben die niedrigen Inzidenzzahlen neue Freiheiten. "Wir wollen alle ein Zeichen setzen, dass es jetzt wieder losgeht", sagt Landrat Hans Reichhart als Schirmherr der Veranstaltung euphorisch.