637 Tiere weniger: So hat sich die Rinderhaltung im Landkreis Günzburg entwickelt

Plus Im Landkreis Günzburg geht die Rinderhaltung zurück. Wie sehen die genauen Zahlen aus und was ist die Ursache dafür?

Die Veganer werden immer mehr, die Tiere immer weniger: Rund 11,30 Millionen Milchkühe, Mastrinder, Zuchttiere, Mutterkühe oder Kälbchen standen im November 2020 in den Ställen und auf der Weide von Flensburg bis Berchtesgaden. Das sind rund 338.000 weniger als ein Jahr vorher.