Ab Montag weitere Corona-Lockerungen im Landkreis Günzburg

Was andere Landkreise in Bayern bereits seit einiger Zeit praktizieren können, wird nun auch im Landkreis Günzburg möglich. Die neuen "Corona-Spielregeln" im Überblick.

Die Inzidenz für den Landkreis Günzburg liegt am Freitag bei 22 auf 100.000 Einwohner. Sollte sich dieser Wert am Samstag erwartungsgemäß weiterhin unter 50 bewegen, dann gelten ab Montag Lockerungen der Corona-Regelungen im Landkreis. Der Grund: Die Inzidenzzahlen wären dann fünf Tage in Folge unter dem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50.

Unter diesen Voraussetzungen gilt ab Montag: