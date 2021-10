Abfallwirtschaftsbetrieb hat mehr Geld eingenommen als erwartet

Plus Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Günzburg profitiert von höheren Erlösen für Papier und Elektroschrott. Ob die Müllgebühren erhöht werden, ist offen.

Krisen können auch ihr Gutes haben. Während Verbraucher, Industrie und Handwerk unter steigenden (Rohstoff-)Preisen leiden, dürfen sich die Verantwortlichen des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises über diese Entwicklungen freuen. Denn die Erlöse für wieder Verwertbares wie Papier oder (Elektro-)Schrott sind angesichts der Rohstoffknappheit unerwartet stark gestiegen. Damit kam zusätzliches Geld in die Kasse. Auch aufgrund anderer positiver Faktoren wird das Defizit des Abfallwirtschaftsbetriebes heuer deutlich geringer ausfallen als zu Beginn des Jahres noch kalkuliert.