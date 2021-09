Landkreis Günzburg

AfD-Kandidat Mannes zur Bundestagswahl: "Wir sind da, um zu bleiben."

Plus Im Wahlkreis Neu-Ulm kommt Gerd Mannes (AfD) zur Zeit des Telefonats mit unserer Redaktion auf Platz drei. Angesichts der CSU-Maskenaffäre hätte er sich mehr gewünscht.

Von Christian Kirstges

Begeisterung klingt anders. AfD-Kandidat Gerd Mannes aus dem Leipheimer Stadtteil Riedheim sagt zwar, seine Partei habe sich in Bund und Land eine Kern- beziehungsweise Stammwählerschaft erarbeitet. "Wir sind da, um zu bleiben." Aber man habe natürlich mehr gewollt und "wir hätten mehr erreichen können". Die "starken Angriffe" der anderen Parteien gegen die AfD und dass man medial gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht so zu Wort gekommen sei, habe dazu beigetragen. Es sei dadurch nicht einfach gewesen, die eigenen Standpunkte klar zu machen. Und was ist mit seinem eigenen Ergebnis?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

