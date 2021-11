Landkreis Günzburg

AfD-Politiker Mannes ist an Corona erkrankt

Plus Der Landtagsabgeordnete und schwäbische AfD-Vorsitzende geht davon aus, das er von seinem Sohn angesteckt worden ist. Wie er die häusliche Quarantäne erlebt.

Von Till Hofmann

Eine Gemeinsamkeit von der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Alice Weidel, und dem bayerischen Landtagsabgeordneten Gerd Mannes ( Leipheim) ist: sie gehören derselben Partei an, der Alternative für Deutschland (AfD). Die Corona-Politik der Bundesregierung haben die Beiden in der Vergangenheit teils heftig angegriffen. Und sich gegen das Virus impfen zu lassen, ist weder für die eine noch für den anderen infrage gekommen. Langzeiterfahrungen mit den Impfstoffen fehlten noch, war ein Argument dafür, erst einmal abzuwarten. Jetzt ist nicht nur Weidel an Corona erkrankt. Auch der stellvertretende bayerische AfD-Landesvorsitzende Mannes ist positiv auf das Virus getestet worden. Er befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

