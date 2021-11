Anhänger fällt Telefonmasten in Günzburg

Der Anhänger löst sich von der Kupplung des Zugfahrzeugs und bahnt sich seinen eigenen Weg, der an einem Telefonmasten endet.

Ein 43-Jähriger befuhr am späten Freitagnachmittag mit seinem aus Auto und Anhänger bestehenden Fahrzeuggespanns die Siebenbürger Straße. Während dieser Fahrt löste sich der Anhänger von der Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges ab, rollte von der Straße und prallte gegen einen Telefonmasten. Dieser stürzte dadurch um und landete samt der befestigten Kabel quer über der Fahrbahn. Während der Anhänger unbeschädigt blieb, entstand am Telefonmasten ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (AZ)