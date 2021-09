Arbeitsmarkt im Landkreis Günzburg ist weiter auf Erholungskurs

Die Einschränkungen durch Corona im öffentlichen Leben nehmen ab. Das ist auch in der Wirtschaft im Kreis Günzburg zu spüren. Wo verstärkt Arbeitskräfte gesucht werden.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Günzburg hat sich im September weiter entspannt. Die Arbeitslosenquote ist hier gesunken und liegt aktuell bei zwei Prozent. Im Vormonat hatte der Wert bei 2,1 Prozent und vor einem Jahr bei 2,9 Prozent gelegen. Aktuell sind 1491 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 113 weniger als im August und 655 weniger als im September 2020, teilt die auch für den Landkreis zuständige Arbeitsagentur in Donauwörth mit.

„Das Ende der Sommerferien und damit auch der Haupturlaubszeit in unserer Region bewirkte auch dieses Jahr einen saisonüblichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Das stärkste Minus verzeichnen wir bei den jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Viele haben sich zum September in eine Ausbildung oder Berufstätigkeit abgemeldet. Derzeit sind 165 Jugendliche arbeitslos gemeldet, 56 weniger als im August. Für den Oktober erwarten wir eine Fortsetzung der Entwicklung, da sich dann auch die Studierenden zum Semesterbeginn abmelden", berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Der extreme Anstieg der Arbeitslosenzahlen durch Corona verringert sich kontinuierlich

Insgesamt gesehen sei der Arbeitsmarkt in der Region auf Erholungskurs. Zwar liege die Zahl der Arbeitslosen weiterhin mit einem Plus von 195 Personen über dem Niveau von 2019, der extreme Anstieg zu Beginn der Corona-Krise verringere sich jedoch kontinuierlich. Auch auf dem Stellenmarkt seien positive Entwicklungen erkennbar. Erfreulich sei außerdem die deutschlandweit niedrigste Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent für den gesamten Agenturbezirk, der die Geschäftsstellenbezirke Donauwörth, Nördlingen, Dillingen, Günzburg, Neu-Ulm und Illertissen umfasst.

Im September haben sich 543 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 263 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 655 die Arbeitslosigkeit beenden, 262 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf. Von den 1491 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1014 (minus 112 im Vergleich zum Vormonat, minus 667 zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 477 (minus eins im Vergleich zum Vormonat, plus zwölf zum Vorjahr) im Jobcenter Günzburg gemeldet.

In welchen Bereichen im Landkreis Günzburg verstärkt Personal gesucht wird

Im September wurden 339 neue Arbeitsstellen gemeldet, 16 beziehungsweise fünf Prozent mehr als im August. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 98 Stellen (plus 40,7 Prozent) mehr gemeldet. Arbeitssuchende können aus 1561 freien Arbeitsstellen wählen. Dies sind 66 beziehungsweise 4,4 Prozent mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit 669 beziehungsweise 75 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Lesen Sie dazu auch

„Insgesamt gesehen ist der Stellenmarkt weiter auf Erholungskurs, das Vorkrisenniveau ist aber in unserer Region noch nicht erreicht. „So wurden im September 2019 beispielsweise 508 Stellen neu gemeldet und wir hatten 1832 Arbeitsstellen im Bestand“, bewertet der Agenturleiter die Situation. Personal wird besonders in folgenden Berufsbereichen gesucht: Lagerwirtschaft, Metallbearbeitung, Post- und Zustelldienste, Schweißtechnik, Verkauf, Papier- und Verpackungstechnik, Maschinenbau, Kranführer/Bediener Hebe-Einrichtungen, Metallbau und Kunststoff- und Kautschukherstellung.

Anträge für Kurzarbeit im Kreis Günzburg sind weiter stark rückläufig

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Die Zahl neuer Anzeigen über Kurzarbeit ist demnach weiterhin stark rückläufig. So gingen im Juli und August keine Anzeigen ein. Bis zum 26. September waren es drei für 60 Beschäftigte.

Ende März, dem letzten Quartalsstichtag der Beschäftigungsstatistik mit gesicherten Angaben, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf 54.409. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das eine Zunahme um 262 oder 0,5 Prozent, nach plus 825 oder 1,5 Prozent im Vorquartal. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme bei Information und Kommunikation (plus 488 oder 162,7 Prozent). Am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung bei sonstigen Dienstleistungen und privaten Haushalten (minus 585 oder 29,6 Prozent).

„Dem massiven Einsatz des Kurzarbeitergeldes in der Krise verdanken wir, dass die Beschäftigtenzahlen in der Region nicht eingebrochen sind. Bemerkenswert ist zudem, dass wir rund 1150 Beschäftigte mehr haben als im Jahr 2019", erklärt Richard Paul. (AZ)