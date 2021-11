Landkreis Günzburg

31.08.2021

Armut im Kreis Günzburg: So wird älteren Menschen geholfen

Regina Opolka (links) nimmt ein Lebensmittelpaket von Gabriele Rölz an. Sie und andere Freiwillige helfen mit dem monatlichen Einkauf Senioren, die in einer finanziell schwierigen Situation sind.

Plus Menschen über 65 sind häufig von Armut betroffen, sie haben teils nicht einmal genug Geld für Lebensmittel. Was eine Betroffene sagt und wie die Malteser helfen.

Von Michael Lindner

Regina Opolka aus Günzburg ist eine zufriedene Frau. Sie sitzt im Kreis ihrer Familie auf der Terrasse ihrer Mietwohnung in der Anlage der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung in Günzburg. Opolkas Tochter streicht an diesem Vormittag die Wohnung, ihre Enkelin deckt gerade den Tisch und ihr Urenkel blättert mit großen Augen in einem Kinderbuch. Vier Generationen kommen an diesem schönen Augusttag zusammen, sie unterhalten sich über das schöne Wetter, über Corona und über private Dinge. Was der Außenstehende nicht sieht: Regina Opolka, 71 Jahre alt, bekommt an diesem Tag einen wichtigen Besuch. Und zwar von Gabriele Rölz, die im Auftrag der Malteser das monatliche Lebensmittelpaket bringt. Kostenlos – denn die Seniorin Opolka ist wie viele Menschen in Deutschland von Altersarmut betroffen und auf die Hilfe der Malteser angewiesen.

