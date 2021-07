Auf der A8 bei Burgau kracht es gleich mehrfach

Auf der Autobahn gab es im Landkreis Günzburg innerhalb eines Tages mehrere Unfälle, mehrere Menschen wurden verletzt. Der Bereich um Burgau war besonders häufig betroffen.

Mehrere Unfälle haben sich am Freitag auf der A8 ereignet - mehrere Personen wurden verletzt. Ein Unfall geschah gegen 17.30 Uhr nahe Burgau. Laut Polizei war ein 22-Jähriger aus dem Raum Neu-Ulm mit hoher Geschwindigkeit bei gleichzeitig zu geringem Sicherheitsabstand in Richtung München unterwegs.

Als vorausfahrende Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten, krachte der Mann zunächst in einen vorausfahrenden Kleinwagen, in dem sich eine Familie mit Kleinkind befand, bevor er noch einem weiteren Auto hinten auffuhr. Während sich der Mann selbst leichte Verletzungen zuzog, wurden auch alle drei Insassen des Kleinwagens leicht verletzt. Den Gesamtschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit etwa 27.000 Euro an. Zwei Fahrstreifen waren gesperrt, der Verkehr staute sich mehrere Kilometer.

Bei Regen waren viele zu schnell auf der A8 unterwegs

Burgau: Nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn wurde laut Polizei am Freitag zum wiederholten Problem, nachdem ein 57-jähriger Mann aus Senden gegen 23 Uhr auf der A8 Richtung Stuttgart im Starkregen gegen die Straßenabsperrung gekracht war. Während der Mann unverletzt blieb, entstand an seinem Wagen erheblicher Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Bußgeldanzeige.

Wie berichtet wurde am Freitagnachmittag nach einem schweren Unfall die Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau voll gesperrt. Drei Fahrzeuge waren in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, der sich auf Höhe des Burgauer Stadtteils Unterknöringen in Fahrtrichtung München ereignet hatte. Zwei Personen wurden verletzt.

Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn A8 am Freitagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau voll gesperrt worden. Foto: Mario Obeser

Infolge der Vollsperrung nach diesem Unfall kam es im dortigen Rückstau zu einem Auffahrunfall ohne Verletzte. Ein 40-jähriger Autofahrer konnte im stockenden Verkehr nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr einem Wohnmobil auf. Da der Fahrer einfach weiterfuhr, ohne sich mit dem Geschädigten zu verständigen oder dies der Polizei mitzuteilen, wurde eine Fahndung eingeleitet. Das Auto konnte kurz darauf angehalten werden, den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Fahrerflucht.

Unfälle auf der Autobahn bei Leipheim und Jettingen-Scheppach

Leipheim: Am frühen Freitagmorgen gegen 6 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A8 Richtung Stuttgart, bei welchem ein Auto bei Starkregen ins Schleudern kam und in die Schutzplanke der A8 prallte. Ein 35-jähriger Münchner verletzte sich hierbei leicht.

Jettingen-Scheppach: Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 8 Uhr auf der A8 in Richtung München. Die bislang unbekannte Fahrerin eines Autos wechselte den Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Beim nachfolgenden Ausweichmanöver prallten zwei weitere Autos zusammen, während die Unfallverursacherin ohne anzuhalten weiterfuhr. Verletzt wurde niemand, der Unfallschaden beträgt etwa 4000 Euro. Verkehrsteilnehmer, die zum Unfallhergang Hinweise geben können, werden geben, sich mit der Autobahnpolizeistation Günzburg in Verbindung zu setzen. (AZ)