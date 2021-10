Landkreis Günzburg

29.10.2021

Ausbildungsmarkt: Kreis Günzburg steht schlechter da als nördliche Nachbarn

Plus Weniger Lehrstellen als zuletzt wurden im Kreis Günzburg der Agentur für Arbeit angeboten. So sieht der Ausbildungsmarkt in der Region aus..

Von Walter Kaiser

Es hätte schlimmer kommen können. Zwar hat Corona auch den Ausbildungsmarkt in der Region getroffen, doch nicht ganz so hart wie vor Jahresfrist noch befürchtet. Aber immerhin noch hart genug. Gegenüber anderen Bereichen Schwabens, vor allem in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm. Das erklärten bei einem Pressegespräch im Brauereigasthof Autenried Werner Möritz, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Donauwörth, Wolfgang Haschner von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben sowie Anette Göllner von der Handwerkskammer (HWK) Schwaben. Auffällig in dem umfangreichen Zahlenwerk: Die westschwäbischen Landkreise Neu-Ulm und Günzburg stehen derzeit, was Angebot und Nachfrage bei Lehrstellen betrifft, um einiges schlechter da als die nordschwäbischen Landkreise Dillingen und Donau-Ries oder der Rest des Regierungsbezirks.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen