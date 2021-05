Landkreis Günzburg

BRK-Kreisverband Günzburg: Matthias Kiermasz tritt nicht mehr an

Matthias Kiermasz will nicht länger Vorsitzender des BRK-Kreisverbands Günzburg sein.

Plus In einem Monat stehen beim Bayerischen Roten Kreuz im Landkreis Günzburg Neuwahlen an. Jetzt läuft die Suche nach einem neuen Vorsitzenden.

Von Christian Kirstges

Der Kreisverband Günzburg des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) muss sich für die anstehende Mitgliederversammlung einen neuen potenziellen Vorsitzenden suchen. Denn wie der bisherige Amtsinhaber Matthias Kiermasz unserer Redaktion sagte, wird er nicht mehr zur Verfügung stehen.

