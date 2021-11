Bahnausbau: Das sagen Bürgermeister betroffener Kommunen zu den Plänen

Plus Die Bahn hat damit überrascht, dass Varianten im Kreis Günzburg weggefallen und neue hinzugekommen sind. Begeistert ist jedenfalls keiner von den Plänen.

Orange, violett, türkis, blau-grün - dies ist kein lustiges Farbenspiel, sondern steht für die vier möglichen Varianten, wie die neue Schnellbahntrasse von Ulm nach Augsburg verlaufen könnte. Vergangenen Donnerstagnachmittag wurden diese Möglichkeiten zum Teil erstmals präsentiert, während zwei bis dato mögliche Verläufe gestrichen worden sind. Der zuständige Bahn-Projektleiter Markus Baumann erklärte, dass eine der vier Varianten realisiert werde. Die Bürgermeister in der Region sind unterschiedlicher Meinung, welche Variante die sinnvollste sei. Denn klar ist: Niemand möchte die neue Linie vor der eigenen Haustüre haben. So reagieren die Bürgermeister, Günzburgs Landrat und die Bürgerinitiative Limbach auf die Pläne.