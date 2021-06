Bauernverband warnt vor Flächenfraß im Landkreis Günzburg

Dem Bauernverband geht im Landkreis Günzburg zu viel wertvolles Acker- und Weideland verloren. Er sieht deshalb die Zukunftsfähigkeit der Branche gefährdet.

Von Ulm nach Augsburg solle eine neue ICE-Trasse entstehen, Autobahnen und Bundesstraßen werden ausgebaut ebenso wie Umgehungsstraßen, von denen einige auch erst neu entstehen sollen. Hinzu kommen unzählige weitere Planungsverfahren und Baustellen für Hochwasserschutz und Kiesabbau, aber auch für Industrie-, Gewerbe- und Wohnraumentwicklung. De Bayerische Bauernverband (BBV) in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm beklagt diese Entwicklung, da oftmals die Landwirte ihr kostbares Acker- und Weideland hergeben müssten. Der BBV geht sogar so weit, dass er darin eine "massive Bedrohung für die Entwicklung und Zukunftsfähigkeit unserer Branche" erkennt.

In diesem Zusammenhang seien auch die Anforderungen von Politik und Gesellschaft an die landwirtschaftlichen Betriebe ausgesprochen widersprüchlich. Bereits zu Beginn der Pandemie sei die heimische Landwirtschaft für die regionale Erzeugung von Lebensmitteln als systemrelevant eingestuft worden. Zudem solle die Landwirtschaft gleichermaßen an der Energiewende sowie am stärkeren Klima- und Ressourcenschutz mitwirken. "Und trotzdem verschwinden täglich fruchtbare Äcker und Wiesen unter Teer und Beton", teilt der BBV mit, der eine Reduzierung des Flächenverbrauchs fordert. Wie es um die Bauern steht, macht deren Verband am Dienstag in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm deutlich. (AZ)