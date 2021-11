Landkreis Günzburg

vor 31 Min.

Benefizkonzert: Diana Damrau singt in ihrer Heimatstadt Günzburg

Dr. Peter Müller links und Dr. Diether Michel freuen sich über den Auftritt von Diana Damrau (das Foto von ihr stammt von Jiyang Chen) am 28. Mai 2022 in ihrer Heimatstadt.

Plus Die weltweit bekannte Opernsängerin hat nie die Verbindung zu Günzburg verloren. Dennoch sind Auftritte vor heimischem Publikum selten. Aber: In einem halben Jahr ist es so weit.

Von Till Hofmann

Der Tipp kommt gleich vorneweg: Wer die Gelegenheit nicht verpassen möchte, einen wahren Star aus der Opernwelt im kommenden Frühjahr live auf der Bühne zu erleben, der sollte am 11. 11. nicht bis 11.11 Uhr warten, um im Vorverkauf sein Ticket zu sichern. Karten können an diesem Donnerstag, 11. November, ab 10 Uhr direkt im Forum am Hofgarten und online über eventim.de erworben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen