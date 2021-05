Landkreis Günzburg

Bezirk 12: Junge ASM-Blasmusiker legen Leistungsprüfung online ab

Plus Sie haben sich lange darauf vorbereitet. Deshalb wurden die Buben und Mädchen des ASM-Bezirks 12 aus dem Landkreis Günzburg digital geprüft.

Geschäftiges Treiben auf den Gängen. Aus allen Räumen tönt nervöses Einspielen. Letzte hektische Übungen und Tonleitern von aufgeregten Prüflingen schallen durch die Hallen. So oder so ähnlich erklang um diese Zeit das Schullandheim Bliensbach, in dem traditionell die D-Prüfungen des Bezirks Günzburg des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) stattfanden.

