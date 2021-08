Bienenparadies: Blühstreifen im Kreis Günzburg bringen Mais zum Leuchten

Plus Drei Landwirte aus Reisensburg haben auf insgesamt 1,5 Hektar Fläche blühende Randstreifen angelegt - das ist nicht ganz billig. Deshalb bekommen sie Unterstützung.

Entlang des Maisfeldes zwischen Offingen und Günzburg auf Höhe Nornheim summt es und duftet geradezu nach Sommer. Zwischen Lavendel, Kornblumen, Sonnenblumen, Phacelia und verschiedenen Kleearten schwirren Unmengen von Bienen umher – ein Schlaraffenland auch für zahlreiche andere Insektenarten. Der knapp 200 Meter lange und drei Meter breite Blühstreifen ist eine von 15 weiteren Randflächen, die Sebastian Kuhn, Roland Fink und Stefan Löhle, alle drei Vollerwerbslandwirte aus Reisensburg, angelegt haben.