Landkreis Günzburg

18:30 Uhr

Blitze schlagen im Landkreis Günzburg unterdurchschnittlich oft ein

Plus 2020 lag der Landkreis im Deutschland-Vergleich im hinteren Mittelfeld. Es gab also weniger Einschläge. Was das heißt und für wen die Messungen von Bedeutung sind.

Von Till Hofmann

Seit 30 Jahren analysiert der Blitzinformationsdienst von Siemens die Blitzeinschläge in Deutschland und veröffentlicht jedes Jahr einen Blitzatlas. 2020 hat der Landkreis Günzburg Platz 238 von 402 Stadt- und Landkreisen belegt. Je öfters es einschlägt und je kleiner die Fläche einer kreisfreien Stadt oder eines Landkreises ist, desto höher liegt die Platzierung in dieser "Deutschland-Tabelle". Im vergangenen Jahr blitzte es in Wolfsburg am häufigsten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen