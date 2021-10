Landkreis Günzburg

vor 25 Min.

"Bündnis Landtag abberufen": Protest-Autokorso zieht durch den Landkreis

Plus Aktivisten wollen auch im Landkreis Günzburg auf das landesweite Volksbegehren aufmerksam machen. Das Ziel ist, dass der Landtag abberufen wird.

Von Till Hofmann

Mit einem Autokorso durch den Landkreis Günzburg hat am Donnerstagnachmittag das "Bündnis Landtag abberufen" auf das Bürgerbegehren aufmerksam machen wollen, dessen Eintragungsfrist am Mittwoch begonnen hat. Bis zum 27. Oktober haben nun Unterstützer die Möglichkeit, sich in entsprechende Listen einzutragen, die in den Rathäusern ausliegen. Damit wird erstmals per Volksbegehren die Auflösung des Landtags angestrengt.

