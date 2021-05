Landkreis Günzburg

15:40 Uhr

Corona: Hotels sind in der Region noch fast im Leerlauf

Plus Das Vienna House in Günzburg ist ein Beispiel von vielen im Landkreis Günzburg, das zeigt, wie es einer ganzen Branche in der Corona-Pandemie ergeht.

Von Till Hofmann

Das Vienna House in Günzburg: Geschäftsreisende nutzen die zentrale Lage des Hotels in der Großen Kreisstadt, weil sie nur wenige Autominuten von der A8 entfernt ihr Zimmer bezogen haben und schnell am nächsten Tag weiter können. Für Tagungsgäste sind Räumlichkeiten mit der nötigen technischen Ausstattung vorbereitet. Touristische Reisegruppen aus dem In- und Ausland machen hier halt. Und Familien kommen gerne her, denn das Legoland liegt ganz nah. Vor dem Besuch im Freizeitpark ist den Mädchen und Buben die Aufgeregtheit anzumerken. Nach ihrer Rückkehr sprudelt es oft aus ihnen heraus, dann erfährt auch das Hotelpersonal, wie riesig man sich im Miniland gefühlt hat und wie nass man bei „Käpt’n Nicks Piratenschlacht“ geworden ist. Das alles sind Geschichten, die in der Vergangenheit liegen.

Themen folgen