Landkreis Günzburg

vor 48 Min.

Corona-Inzidenz im Kreis Günzburg wieder über 100: Werden Regeln verschärft?

Plus Sollte der Wert auch am Dienstag darüber bleiben, würden neue Regeln am Donnerstag gültig. Doch aus einem bestimmten Grund kommt es womöglich nicht soweit.

Von Christian Kirstges

Seit geraumer Zeit kennt die Corona-Inzidenz auch im Landkreis Günzburg nur eine Richtung, und das in immer größeren Schritten: wieder nach oben. Am Sonntag war die 100er-Marke mit 107,6 überschritten worden, am Montag liegt sie bei 109,2. Was bedeutet das nun für die Corona-Vorschriften im Landkreis Günzburg?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen