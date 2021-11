Landkreis Günzburg

vor 18 Min.

Corona-Pandemie im Kreis Günzburg: "Die Situation spitzt sich zu"

Plus Welche Entwicklung der Leiter des Gesundheitsamtes und der oberste Klinikmanager im Kreiskrankenhaus Günzburg sehen. Müssen bald wieder Operationen abgesetzt werden?

Von Till Hofmann

An dieser Stelle hört sich der Leiter des Günzburger Gesundheitsamtes, Dr. Patrick Dudler, wie ein Politiker an: "Wir sind noch nicht ganz durch und müssen uns nochmals anstrengen", sagt er mit durchaus sorgenvollem Blick auf die drastisch gestiegenen Inzidenzzahlen im Landkreis Günzburg. 225,4 hat die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag nach den Angaben des Robert-Koch-Instituts für den Landkreis betragen. Damit ist sie zwar leicht gesunken (Montag 235,6). Doch solche Schwindel erregenden Höhen bei den Inzidenzzahlen hätten noch im Frühjahr 2020 zu Beginn der Pandemie Panikattacken ausgelöst. Damals war ein Schwellenwert von 50 bereits undenkbar viel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen