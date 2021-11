DGB im Kreis Günzburg will Stimme für gute Arbeit bleiben

Kreisvorstand der Dach-Gewerkschaft konstituiert sich neu. Einstimmige Ergebnisse für den Vorsitzenden Gloning als Kreisvorsitzenden und seine Stellvertreterin. Welche Ziele ausgegeben werden.

Bei der konstituierenden Sitzung des neu benannten DGB-Kreisvorstands Günzburg, die unter 2G-Bedingungen in Höselhurst im Gasthaus zur Traube stattfand, wurden Werner Gloning als DGB-Kreisvorsitzender und Gabriele Brenner als seine Stellvertreterin jeweils einstimmig wiedergewählt.

Der DGB-Kreis ist die politische Repräsentanz der knapp 8000 Mitglieder, die im Landkreis Günzburg in seinen acht Mitgliedsgewerkschaften organisiert sind und damit, so die alte und neue Vize-DGB-Kreischefin Brenner, die mit Abstand größte politische Organisation im Landkreis. Der DGB-Kreisvorsitzende Gloning zeigte in seinem Rechenschaftsbericht, wie der DGB vor Ort versucht hat, seinem selbst gewählten Anspruch „die Stimme für gute Arbeit, Gerechtigkeit und nachhaltige Wirtschaft im Landkreis“ zu sein, gerecht zu werden.

Wichtige Impulse in der Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik

So habe der DGB-Kreis mit Vehemenz erfolgreich darauf gedrängt, dass im neuen Landkreisleitbild die Schaffung von „tarifgebundenen und mitbestimmten Arbeitsplätzen“ als Ziel verankert worden sei. Auch bei den Themen regionale Arbeitsmarktpolitik, bezahlbarer Wohnraum, Wasserstofftechnologie und Rentenpolitik habe er wichtige Impulse setzen können.

Beim Thema Gesundheits- und Krankenhauspolitik zeige die jetzt entstandene dramatische Situation Gloning, dass die Politik besser gefahren wäre, wenn sie mehr auf die Forderungen und Mahnungen des DGB und der zuständigen Gewerkschaft Verdi gehört hätte. Gloning findet: Wenn Klinikleitungen im Landkreis dennoch meinen, Druck auf Beschäftigte ausüben zu müssen, weil sie sich gewerkschaftlich engagierten, werde das ein "brutales Eigentor" werden.

Kompromisslos im Kampf gegen den Rechtsextremismus

Der Kampf gegen den Rechtsextremismus sei ein weiteres Markenzeichen für die Arbeit des DGB-Kreises gewesen und müsse es auch bleiben. "Wir versprechen, dass wir uns als DGB-Kreis vor Ort mit unseren Mitgliedsgewerkschaften weiter kompromisslos für unsere Ziele und Ideale einsetzen werden. Auch wenn wir uns damit bei dem einen oder der anderen unbeliebt machen."

Silke Klos-Pöllinger, die Geschäftsführerin der DGB-Region Schwaben, lobte den DGB-Kreis Günzburg auch im Namen des DGB-Bezirks Bayern als „absoluten Aktivposten in der schwäbischen DGB-Familie“ und freute sich über die Geschlossenheit der Gewerkschaften im Landkreis, die sich in der einstimmigen Wahl von Gloning und Brenner gezeigt habe. (AZ)