Landkreis Günzburg

25.06.2021

Das ist die Bilanz nach den Unwettern im Landkreis Günzburg

Vielerorts waren in der Nacht auf Donnerstag, wie hier in Ichenhausen, die Einsatzkräfte unterwegs.

Plus Welche Arbeiten die Feuerwehr im Landkreis Günzburg nach der Unwetter-Nacht von Mittwoch auf Donnerstag noch erwarteten. Und wie das Wetter jetzt wird.

Von Julia Greif

Die Unwetter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben auch noch am Freitag Spuren hinterlassen: Kreisbrandrat Stefan Müller berichtet, seine Einsatzkräfte seien bis Freitagmorgen unterwegs gewesen. Vor allem am Donnerstag fuhr die Feuerwehr noch einmal knapp 40 Mal hinaus: Für Nacharbeiten wegen des Unwetters oder um Arbeiten nachzuholen, die am Mittwochabend weiter unten auf der Prioritätenliste gelandet sind.

