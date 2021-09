Das sind die Gewinner der Karten für das Konzert der Joe Gleixner Big Band im Legoland

Viele Leserinnen und Leser wollten Tickets für die Veranstaltung am Sonntag haben - 40 dürfen sich nun freuen und eine Begleitung mitnehmen.

Am kommenden Sonntag werden die Musikerinnen und Musiker der Joe Gleixner Big Band in voller Besetzung ein mitreißendes Programm in der Lego-Arena präsentieren. Die Günzburger Zeitung und die Mittelschwäbischen Nachrichten haben dafür 40 mal zwei Karten verlost - fast 300 Gewinnwünsche sind eingegangen. Ausgelost wurden schließlich folgende 40 Gewinner, die zwei Karten erhalten:

Sybille Kalus ( Günzburg), Ursula Maget ( Offingen), Gabi Hafner ( Krumbach), Petra Bettighofer ( Ichenhausen), Friedrich Schnell ( Kötz), Inge Sendler (Krumbach), Günter Schmid (Günzburg), Bernhard Miller (Hochwang), Monika Fischer (Ichenhausen), Irmgard Schwehr ( Waldstetten), Margot Rupprecht ( Burgau), Ingeborg Heinisch ( Ursberg), Reinhard Huber (Neuburg-Langenhaslach), Uwe Stocker (Ettenbeuren), Marion Miller (Ichenhausen), Margarethe Strobl (Krumbach), Karin Kirzinger (Kötz), Anton Hawlitschek (Leipheim), Bianca Kattai (Offingen), Martin Walburger (Jettingen-Scheppach), Dr. Karin Oberreuter (Günzburg), Christa Bamberger (Dürrlauingen), Monika Negele (Günzburg), Mirjam Schinzel (Offingen), Roland Stürminger (Rettenbach), Gabriele Ritzler (Günzburg), Claudio Da Ronco (Ichenhausen), Horst Lehle (Neuburg), Sieglinde Schnitzler (Wiesenbach), Roman Schneider (Gundremmingen), Ferdinand Schregle (Zaiertshofen), Renate Mader (Offingen), Ulrike Lutz (Landensberg), Jürgen Krammer (Burgau), Hans Weinmann (Ziemetshausen), Emma Dir (Bibertal), Christine Liebhaber (Ziemetshausen), Harald Hofmann (Gundremmingen), Michael Schur (Bibertal), Martin Stobbe (Ichenhausen).

Wir wünschen gute Unterhaltung! (AZ)