Der Arbeitsmarkt im Landkreis Günzburg trotzt der Corona-Pandemie

Die Arbeitslosenquote bleibt im November konstant auf niedrigem Niveau. Derweil werden weiter dringend Fachkräfte gesucht. In einigen Bereichen ganz besonders.

Der regionale Arbeitsmarkt im Landkreis Günzburg zeigt sich trotz der Pandemie und trotz Lieferengpässen robust. Die Arbeitslosenquote ist in diesem Monat sogar niedriger als vor zwei Jahren und somit als vor der Pandemie. Denn die Zahl der Arbeitslosen ist im November sogar erneut leicht gesunken. Aktuell sind 246 Arbeitslose weniger gemeldet als im November 2019. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell wie bereits im Vormonat bei 1,8 Prozent und lag im November 2020 bei 2,8 Prozent. Vor zwei Jahren betrug die Arbeitslosenquote im November 2,2 Prozent.

Aktuell sind im Landkreis Günzburg 1342 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind zwei mehr als im Oktober, aber 733 weniger als vor einem Jahr. Der bisher milde Herbst führte zu einer stabilen Lage in den Außenberufen. Hier gab es bisher kaum saisonbedingte Entlassungen, welche überwiegend die Männer betreffen. Fast aus allen Wirtschaftsbereichen meldeten sich in diesem Monat weniger Arbeitslose als in den vergangenen Jahren im November. Die stärkere Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes in diesem Monat zeigt wiederum, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter halten möchten. "Das Kurzarbeitergeld sichert Beschäftigung und vermeidet Arbeitslosigkeit", betont Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Donauwörth, die auch für den Kreis Günzburg zuständig ist.

Wie die Arbeitsmarktsituation bei den Personengruppen aussieht

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren betrug die Arbeitslosenquote unverändert 2,1 Prozent, dies entsprach 571 Personen. 370 ausländische Arbeitslose waren im November gemeldet. Fast jeder vierte Arbeitsuchende (343 Personen) ist seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung beziehungsweise langzeitarbeitslos.

Im Landkreis Günzburg sind 163 schwerbehinderte Menschen auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Arbeitslose mit Schwerbehinderung sind oft gut qualifiziert und motiviert, dennoch haben sie es oft schwerer, eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt zu finden als nicht schwerbehinderte Menschen. "Wir unterstützen diese Personen und die Arbeitgeber besonders bei einer Arbeitsaufnahme, zum Beispiel durch intensive Beratungen und finanzielle Förderungen, etwa in Bezug auf die behindertengerechte Gestaltung und Ausstattung von Arbeitsplätzen", informiert Möritz.

495 Arbeitslose sind beim Jobcenter gemeldet

Im November haben sich 434 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 186 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 435 die Arbeitslosigkeit beenden, 145 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 85 traten in ein Ausbildungsverhältnis beziehungsweise eine berufliche Bildungsmaßnahme ein.

Von den 1342 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 847 (plus zwei im Vergleich zum Vormonat, minus 778 zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 495 (keine Veränderung zum Vormonat, plus 45 zum Vorjahr) im Jobcenter Günzburg gemeldet.

Weiterhin werden Fachkräfte im Landkreis Landsberg dringend gesucht

Der Bestand an offenen Stellen liegt derzeit bei 1621. Im November wurden dem Arbeitgeberservice 292 Arbeitsstellen neu gemeldet. Seit Beginn des Jahres konnte ein Zugang von insgesamt 3441 Stellenangeboten verzeichnet werden. Der Bedarf an Fachkräften ist weiterhin hoch. Bei 68 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Dagegen hat beinahe die Hälfte der Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung.

Für 1253 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 185 in Teilzeit gesucht. Bei 170 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den Personaldienstleistern sind 49 Prozent der offenen Stellen gemeldet.

Personal wird besonders in folgenden Berufsbereichen gesucht: Lagerwirtschaft, Metallbearbeitung, Schweiß- und Verbindungstechnik, Post- und Zustelldienste, Verkauf, Maschinenbau, Papier- und Verpackungstechnik, Kranführer/Bediener Hebeeinrichtungen, Metallbau und Maschinen- und Gerätezusammensetzung.

Kurzarbeit bleibt ein wichtiges Instrument im Kreis Landsberg

Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang die Kurzarbeit abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen.

Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist von Oktober auf November 2021 deutlich gestiegen. Bis zum 24. November wurden im Landkreis Günzburg für den November 27 neue Anzeigen von Arbeitgebern für 499 Beschäftigte eingereicht. Im Oktober gingen sieben Anzeigen für 130 Beschäftigte ein. (AZ)