Landkreis Günzburg: Der Jäger lebt mit der Natur

Plus Werner Blaha geht seit 42 Jahren auf die Pirsch. Der passionierte Waidmann ist Pächter eines großen Reviers im Kreis Günzburg. Welche Erfahrungen der Burgauer gemacht hat.

Von Jörg Sigmund

Die Dämmerung hat bereits eingesetzt, als der Hase auf dem Feld vor der Kanzel, einem geschlossenen Hochstand, auftaucht. Er wird an diesem Abend das einzige Wild sein, das Werner Blaha bei seinem Ansitz beobachten kann. Für den passionierten Waidmann ist das absolut kein Problem. „Denn Jagd heißt ja nicht nur, Tiere zu erlegen. Jagd heißt vor allem ein Leben mit der Natur“, sagt der Burgauer.

Die Jagd und der Wald haben sich stark verändert

Blaha geht seit 42 Jahren auf die Pirsch. Jagd ist für den ehemaligen Polizeibeamten Berufung und Leidenschaft zugleich. Seit 27 Jahren ist er zusammen mit einem befreundeten Jäger Pächter des 760 Hektar großen Gemeinschaftsjagdreviers Wettenhausen mit Hammerstetten und Kleinbeuren. Das Revier lernte Blaha bereits kennen, als er 1978 nach einer einjährigen Ausbildung die Jägerprüfung ablegte. Zunächst mit einem sogenannten Begehungsschein, dann als Jagdaufseher und schließlich als Mitpächter und Pächter ist er dieser landschaftlich reizvollen Gegend im Kammeltal stets verbunden geblieben.

Die Jagd selbst, aber auch der Wald hätten sich in den vier Jahrzehnten stark verändert, sagt Blaha. Die Wildbestände seien früher deutlich höher gewesen, die einstigen Fichtenhochwälder seien fast komplett verschwunden. Die Naturverjüngung und der Umbau zu stabilen Mischbaumarten biete dem Wild, hier in erster Linie dem Reh, Einstand und Deckung. Zudem hätten der Jagddruck durch die steigenden Abschusszahlen und die Beunruhigung durch Jogger, Spaziergänger oder Mountainbiker stark zugenommen. „Das Wild hat kaum noch Ruhe und tritt erst spät aus dem Schutz des Waldes aus“, sagt Blaha. Oder einst üppige Äsungsflächen gehen verloren, was ein Beispiel in seinem Revier zeigt. Dort, wo früher satte Wiesen waren, auf dem Reh und Hase ausreichend Nahrung fanden, steht heute eingezäunt ein riesiges Solarfeld.

Wildbestand muss in seiner Vielfalt bewahrt werden

Und dann ist da der anhaltende Streit zwischen Staatsforst und Jägern. Während Förster in Zeiten des Klimawandels auf einen erhöhten Abschuss des Rehwildes dringen, um Verbissschäden an Pflanzen zu verringern und den Waldumbau nicht zu gefährden, wehren sich viele Jäger dagegen, das Schalenwild nur noch als „Schädling“ zu sehen. „Einlasspforte für diesen Konflikt“ war nach Blahas Meinung die Änderung des bayerischen Jagdgesetzes unter dem Motto „Wald vor Wild“.

„Ich verstehe ja, dass die Staatsforstverwaltung ein Unternehmen ist, das auf Gewinn ausgerichtet ist“, betont er. Doch man dürfe nicht nur ökonomisch denken. Das Jagdgesetz sehe schließlich auch einen Hegeauftrag vor. Und das wiederum bedeutet, sagt Blaha, einen artgerechten und gesunden Wildbestand zu erhalten und ihn in seiner Vielfalt zu bewahren. „Wild gehört zur heimischen Natur wie jeder Baum und Busch. Und der Wald ist nichts mehr wert, wenn darin keine Tiere leben.“ Blaha, der auch Jagdberater am Landratsamt Günzburg ist, plädiert deshalb für moderate Abschusspläne. Förster und Jäger müssten wieder eine gemeinsame Linie finden. Er selbst habe in dieser Hinsicht durchaus schon gute Erfahrungen gemacht.

Blaha sieht "Mindestabschuss" kritisch

Mit Sorge sieht er allerdings die geplante Novellierung des Bundesjagdgesetzes. Bisher gibt es einen dreijährigen Abschussplan, der festlegt, wie viele Rehe in diesem Zeitraum erlegt werden müssen. Mit ihm kann man nach seiner Meinung „zurechtkommen“. Durch eine Änderung des Gesetzes könnte es nun zu einem „Mindestabschuss“ kommen, der ohne jegliche Obergrenze eine unlimitierte Bejagung zulässt. Werden die Vorgaben nicht eingehalten, könnten die Forstbetriebe eingreifen. Blaha: „Hier müssen wir aufpassen und hellhörig sein. Ansonsten würde auch das Reviersystem infrage gestellt.“

Für Blaha war in all den Jahren über Generationen hinweg eine enge Zusammenarbeit zwischen der Jagdgenossenschaft, also den Grundbesitzern und den Revierpächtern, wichtig. Schließlich sei es auch Auftrag der Jäger, das Eigentum der Landwirte zu verwalten.

Mehr Infos zum Jagdwesen:

Jagdwesen im Landkreis Günzburg 1 / 4 Zurück Vorwärts Reviere Das Gebiet des Landkreises ist in insgesamt 170 Jagdreviere aufgeteilt.

Fläche Die gesamte bejagbare Fläche des Landkreises beläuft sich auf circa 64 490 Hektar. Die Gesamtfläche des Landkreises Günzburg beträgt 76 200 Hektar.

Jäger Aktuell gibt es im Landkreis Günzburg 866 Jägerinnen und Jäger.

Vereine Zwei Vereine, die die Interessen der Jägerschaft vertreten und noch in den Grenzen der beiden früheren Altlandkreise ihr Betätigungsfeld haben, gibt es im Kreis Günzburg: den Jagdschutz- und Jägerverein Günzburg (knapp 400 Mitglieder) und den Jägerverein Krumbach mit rund 250 Mitgliedern.

Ausbildung zum Jäger erfordert "Engagement und Wissen"

Doch die Lage hat sich in der jüngeren Vergangenheit zugespitzt. Durch die enorm wachsende Schwarzwild-Population sei eine zunehmende Wildschadensproblematik entstanden. Für die Sauen ist durch den Anbau riesiger Mais- oder Rapsfelder der Tisch reich gedeckt worden – ein „Schlaraffenland“ für die Borstentiere. Eine Rotte könne in einer Nacht verheerende Schäden anrichten, für die letztlich der Revierpächter finanziell aufkommen muss. 842 Wildschweine wurden im Jagdjahr 2018/2019 im Landkreis Günzburg erlegt. Doch bei all der notwendigen scharfen Bejagung „dürfen wir diese wunderbare Wildart nicht bekämpfen“, sagt Blaha.

Er sieht den Jäger in erster Linie als Naturschützer. Dennoch habe sich das Bild der Jagd in der Gesellschaft stark verändert, gehe der Respekt davor mehr und mehr verloren und wachse die Zahl der Gegner. „Ich vermisse eine Wertschätzung für das, was wir tun.“ Er lasse sich auch von „selbst ernannten Tierschützern“ nicht belehren. Die Ausbildung zum Jäger erfordere hohes Engagement und Wissen. Und ohne Jäger, sagt Blaha, würde vieles in der Natur anders aussehen. „Diese Natur, die Jagd und vor allem den Respekt davor möchte ich meinen sieben Enkelkindern nahe bringen.“

Zurück zum Hochsitz im sogenannten „Neuen Teil“ bei „Engelharts Holz“ in Wettenhausen. Werner Blaha verlässt mit seiner Rauhaardackelhündin Anka die Kanzel. Er hatte an diesem Abend kein Jagdglück. Enttäuscht ist er nicht.

