Der Kreis Günzburg verzichtet auf das Pflanzen von 1000 Klimabäumen

Plus Bei den Bäumen können sich Grüne und Umweltausschuss im Kreis Günzburg einigen. Mit einem Antrag für Photovoltaikanlagen scheitern sie.

Im Ziel waren sich alle einig: Auch im Landkreis muss noch mehr für den Klimaschutz getan werden. Über den Weg dorthin gab es im Umweltausschuss des Kreistags allerdings unterschiedliche Ansichten. Zur Debatte standen zwei Anträge der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Es ging um Bäume und Photovoltaikanlagen. Und darum, dass der Landkreis demnächst 125 Gutscheine für die Anpflanzung von Obstbäumen verlosen wird.