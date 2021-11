Landkreis Günzburg

vor 48 Min.

Der Landkreis Günzburg spendiert 372 Apfelbäumchen

Der Naturschutzexperte des Landkreises Günzburg, Ottmar Frimmel (rechts), freut sich über das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an gespendeten Apfelbäumen durch die Kreisverwaltungsbehörde. Das Foto zeigt ihn mit Landrat Hans Reichhart (blaue Jacke) und dem Ehepaar Marina und Harald Behr bei der ersten Pflanzaktion in Langenhaslach vor wenigen Tagen.

Plus Die Resonanz auf die Pflanzaktion im Kreis Günzburg war größer, als das Landratsamt erwartet hatte. Warum ein Losentscheid nun nicht nötig ist.

Von Till Hofmann

Ottmar Frimmel ist – das kann man am Telefon an seiner Stimme hören – begeistert davon, dass die Baumpflanzaktion des Landkreises Günzburg auf eine derart breite Zustimmung gestoßen ist. 125 Apfelbäume wollte der Landkreis wie berichtet an die Bürgerinnen und Bürger verschenken – auch um das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wertvoll heimische Obstgehölze sind und dass Streuobstwiesen aus unserer Kulturlandschaft nicht verschwinden dürfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

