Der Tüv errichtet auf dem Areal Pro in Leipheim ein neues Service-Center

Am Donnerstag war Spatenstich. Bis Anfang November soll im Neubau, der im interkommunalen Gewerbegebiet Areal Pro angesiedelt ist, der Betrieb aufgenommen werden.

Mit dem Spatenstich am Donnerstag ist durch den operativen Geschäftsführer Axel Bischopink vom Tüv Süd Division Mobility der Grundstein für eine neue zweigassige Prüfanlage gelegt worden. Seitens der Politik fand der Neubau positiven Anklang. Entsprechend äußerten sich Simone Riemenschneider-Blatter (Stellvertreterin des Landrates), Anton Gollmitzer (Dritter Bürgermeister von Günzburg), Bubesheims Bürgermeister Gerhard Sobczyk und der Leipheimer Rathauschef Christian Konrad.

„Mit dem neuen Standort in Leipheim kommt Tüv Süd so den Kunden ein Stück näher. Für nahezu jeden Verkehrsteilnehmer im Umkreis von Günzburg wird der Weg jetzt kürzer. Moderne Architektur, ein innovatives Energiekonzept bis hin zu einer E-Ladetankstelle für Kunden. So präsentiert sich der Tüv Süd von morgen“, sagte Michael Marxcord, Gebietsleiter Schwaben Division Mobility.

Wie das Spektrum der Dienstleistungen beim Tüv in Leipheim aussieht

Tüv Süd versteht sich als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen – und so bieten die Sachverständigen neben den Klassikern Haupt- und Abgasuntersuchung ein breites Spektrum an weiteren Services für die Mobilitätsbranche an. Von Wert- und Schadensgutachten über amtliche Sondergutachten bis hin zu speziellen Diensten für Oldtimerfans. Neben Gutachten für das H-Kennzeichen stehen die Experten auch bereit, wenn es um den Kauf oder Umbau eines historischen Fahrzeuges geht.

Zudem werden dort zukünftig auch die theoretischen und praktischen Fahrerlaubnisprüfungen stattfinden. Auf Dauer werden zusätzlich neue Arbeitsplätze entstehen, hieß es während des Spatenstichtermins am Donnerstag.

Neues Tüv-Servicecenter in Leipheim: Zwei Prüfgassen stehen zur Verfügung

Das neue Service-Center wird mit modernsten technischen Geräten für eine qualitativ hochwertige Fahrzeugprüfung ausgestattet. Zwei Prüfgassen stehen für Autos, Motorräder, Caravans und Anhänger sowie auch für große Nutzfahrzeuge zur Verfügung.

„Transparenz und Service sind die wichtigsten Leitgedanken in der täglichen Arbeit. Und die beiden Prinzipien sind auch Leitmotive für den Neubau“, so Marxcord. Eines der Ziele sei, dass die Wartezeiten für die Fahrzeuguntersuchung noch kürzer werden sollen. Mehr Transparenz bedeute, der Auto- und Motorradfahrer könne die Untersuchungen an seinem Fahrzeug von A wie Auspuff bis Z wie Zusatzbeleuchtungen direkt mitverfolgen.

Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten stehen jetzt schon fest: Das neue Service-Center von Tüv Süd in Leipheim, Am Tower 2, wird von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 17 Uhr sowie an Samstagen in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet haben. (AZ)