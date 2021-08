Der große Rätselspaß in den Sommerferien beginnt

Wir stellen ab Freitag in sechs Folgen 42 Fragen aus der Heimat. Wer richtig rät, hat die Chance, attraktive Preise zu gewinnen. Manches davon ist einmalig.

Die Sommerferien haben es in sich – jedenfalls für Rätselfreunde und Kenner der Heimat. Jeden Freitag haben wir sieben Fragen vorbereitet. Mit dem richtigen Gespür und etwas Glück gehört einer der attraktiven Buch- und DVD-Preise bald Ihnen. Oder ist es gar ein Erlebnisausflug beziehungsweise eine exklusive Führung oder ein Workshop? Das alles ist unbezahlbar, weil es käuflich gar nicht erworben werden kann.

Das Besondere an unserem Sommerrätsel ist tatsächlich der lokale und regionale Bezug. Alles, was wir wissen wollen, bezieht sich auf den Landkreis Günzburg. Die sechs Folgen beschäftigen sich mit Persönlichkeiten, die in der Region einst lebten oder noch leben. Freizeit und Sehenswürdigkeiten sind ein weiteres Thema. Wer mitbekommen hat, was seit Jahresbeginn in (der Online-Ausgabe) unserer Zeitung stand, hat ebenfalls gute Karten. Um Länge, Breite und Höhe geht es in einer Folge, bei der uns das Vermessungsamt in Günzburg kräftig unterstützt hat. Hinter der Heimatgeschichte verbergen sich sieben interessante Geschichten. Manche hätte man womöglich gar nicht vermutet.

Großer Rätselspaß: Kennen Sie Deutsche Sperber?

Am Anfang werden wir diesen Freitag aber einen Blick auf die Tier- und Pflanzenwelt vor der Haustür richten. Wissen Sie, was Deutsche Sperber sind? Ja – die leben tatsächlich im Kreis Günzburg. Dann haben Sie ja bereits eine von sieben Lösungen. Wir machen es Ihnen einigermaßen einfach, weil wir drei Antworten anbieten. Nur eine davon ist richtig. Ganz leicht ist es zugegebenermaßen dennoch nicht. Aber schließlich wollen Sie ja gefordert werden! Die Fragen und Antwortmöglichkeiten für die erste Folge hat uns Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg geliefert. Frimmel kennt sich mit der Fauna und Flora im Landkreis aus wie kaum ein anderer. Ein Bekannter von ihm, der Neu-Ulmer Diplom-Biologe Ralf Schreiber, wird mit zwei Personen an einem Tag auf Erkundungstour gehen. Dann wird ganz genau hingeschaut. Und wer weiß: Vielleicht sehen Gewinnerinnen und Gewinner der Natur-Tour die heimischen Tiere und Pflanzen danach mit anderen Augen.

Die Gesamtlösung einer jeden Folge kann uns entweder per Mail unter der Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de oder mit der Post (Günzburger Zeitung, Hofgasse 9, 89312 Günzburg) zugeschickt werden. Einsendeschluss ist jeweils der Montag. Bitte Kontaktdaten und den Betreff ("Sommerrätsel 2021") nicht vergessen. Am darauffolgenden Donnerstag werden dann die Lösung und die Namen der Gewinnerinnen und Gewinner bekannt gegeben. Und einen Tag später geht's schon weiter mit der nächsten Ausgabe des großen Sommerrätsels.

Rätselspaß der Günzburger Zeitung: Wer genau liest, ist im Vorteil

Am besten ist es, den Begleittext jeder Folge genau durchzulesen. Dort steht, wie's gemacht wird. Die Antwortmöglichkeiten und die Wege zur Lösung variieren nämlich von Woche zu Woche. Verraten sei schon jetzt: Nach sechsmal Rätselspaß steht noch das große Finale ins Haus. Und da spielen die Lösungen der zurückliegenden Runden die entscheidende Rolle.

Die Redaktion wünscht ab Freitag: Viel Spaß beim Rätseln!

