Landkreis Günzburg

vor 19 Min.

Derblecka 2021: Baderbas schenkt auf dem Brauereigelände kräftig ein

Plus Corona zwingt den wortgewandten Mönch des Starkbierfests zum Ortswechsel: In Günzburg nimmt er Politiker unter freiem Himmel aufs Korn.

Von Peter Wieser

Was macht ein Fastenprediger, wenn er wegen Corona keine Fastenpredigt halten darf? Er steigt aufs Fahrrad und wird Radwanderprediger. Am Ende führten alle Wege ohnehin zum Rad – zur Radbrauerei und in das Günzburger Biergartenkino, stellte Bruder Baderbas alias Karl Bader fest. Mit einem „Ja mir san mim Radl da“ von der Günzburger Stadtkapelle war er am Samstagabend vor die Bühne geradelt.

