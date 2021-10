Details zu Bahntrasse Ulm-Augsburg: Zwei neue Varianten im Rennen

Plus Bisher gab es vier Varianten, wie die neue Bahnverbindung aussehen soll. Zwei wurden nun gestrichen, zwei neue kamen hinzu. Jetzt gibt es eine Detailplanung.

Wo wird die neue Bahnstrecke Ulm-Augsburg künftig entlangführen? Dieser Entscheidung ist man nun einen Schritt nähergekommen. Der zuständige Bahn-Projektleiter Markus Baumann bezeichnete den Donnerstagnachmittag gar als Meilenstein. Im Günzburger Forum am Hofgarten präsentierte er nun Details zu den möglichen Streckenverläufen. Dabei gab es einige Überraschungen, denn zwei Varianten wurden ad acta gelegt, zwei neue Varianten wurden hingegen präsentiert.