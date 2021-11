Die Caritas Günzburg sucht Patinnen und Paten für die Tafel

Plus Durch die Corona-Beschränkungen ist die Caritas auf neue Spendenquellen angewiesen. Wofür das Geld verwendet wird und wo sie noch Helfer sucht.

Die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen machen auch vor der Caritas nicht halt: Die Läden trügen sich normalerweise selbst, sagt der Geschäftsführer der Caritas Günzburg und Neu-Ulm, Mathias Abel. In die Tafeln müsste die Caritas aber Geld investieren. Das sei bisher kein Problem gewesen. Nun haben die Läden der Organisation aber weniger Kundschaft. Auch die Sammlung für die Caritas im Frühjahr und Herbst sei deutlich eingebrochen, sagt er. Denn die Spendensammlerinnen und -sammler der Pfarreien vor Ort könnten nicht mehr von Tür zu Tür ziehen. Mit der Alternative, Spendenaufrufen im Briefkasten, erreiche die Caritas weniger Menschen als sonst. Auch Firmen seien vorsichtiger geworden beim Spenden, ergänzt Carmen Friedrich, die bei der Caritas für Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.